Drei Jahre nach verheerenden Brand in Wotenitz: „Aber wo ist mein Zuhause?“

Wotenitz/Grevesmühlen

Diese Aufmerksamkeit um ihre Person möge sie eigentlich gar nicht, sagt Editha Kluge und lehnt sich in ihrem Sessel zurück. Falsche Bescheidenheit. Denn das, was die 81-Jährige aus ihrer Situation gemacht hat, kann nicht ermutigender sein.

Sie ist eine Kämpferin. Vor drei Jahren hat Editha Kluge bei einem Hausbrand alles verloren. Und nun sitzt sie hier in ihrer Wohnung in Grevesmühlen und sagt: „Das Schicksal wollte es wohl so und ich habe das Beste daraus gemacht.“

Schockstarre in den ersten Minuten

Es ist der 2. September 2016: Editha Kluge isst in ihrem Haus am Ortsausgang Richtung Questin gerade Mittag, als es plötzlich laut knallt. „Ich wollte gucken gehen, wer auf dem Hof solche Geräusche macht“, erinnert sich die Rentnerin. Als sie in den Flur kommt, ist alles voller Qualm. Schockiert bleibt sie wie erstarrt in der Küchentür stehen. Was nun zuerst tun? Die Feuerwehr rufen oder sich und sein Hab und Gut retten? „Von den Nachbarn, die mir hätten helfen können, war niemand zu Hause“, sagt sie.

Ein Blick von der Feuerwehrleiter zeigt das ganze Ausmaß: Editha Kluge hat alles verloren. Quelle: Feuerwehr

Die agile Frau greift sich in Panik drei Ordner und will das Haus verlassen. „Aber die Tür war blockiert. Überall war Qualm“, erinnert sie sich. Die Flammen fressen sich durch die Wände ihres Hauses, durchs Dach und durch ihre Habseligkeiten. Editha Kluge läuft ins Wohnzimmer, öffnet das Fenster und klettert hinaus. „Davor stand zu meinem Glück eine Bank. Ansonsten hätte ich es nicht geschafft“, meint sie. Dennoch stürzt sie und verletzt sich am Kopf.

Hohe Flammen schlagen aus dem Fenster. Quelle: Jana Franke

Blutend läuft sie ums Haus herum. Im angrenzenden Garten entdeckt sie den Arzt Dieter Schwanbeck. Der ruft die Feuerwehr. Editha Kluge läuft zu ihrem Haus zurück und will weitere Sachen retten. „Herr Schwanbeck hat mich davon zum Glück abgehalten“, sagt sie heute. Innerhalb weniger Minuten sind Feuerwehr und Krankenwagen vor Ort. Editha Kluge wird ins Krankenhaus gebracht und muss ihr brennendes Haus zurücklassen.

Haus brennt kontrolliert ab

Von dem Drama bekommt ihr Sohn Burghardt Kluge nichts mit. „Auf Arbeit erreichte mich plötzlich ein Anruf meiner Schwester“, erinnert er sich. „Sitzt du?“, habe sie ihn eingangs gefragt. Er eilt zum Auto und fährt zu seinem Elternhaus, in dem er und seine fünf Geschwister aufgewachsen sind.

„Es war heftig, als ich die große Anzahl an Feuerwehrleuten sah“, erinnert er sich. 55 Kameraden sind vor Ort. Zu retten ist nichts mehr, sie lassen das Haus kontrolliert abbrennen. Kleidung. Kinderfotos. Erinnerungen. Alles ausgelöscht. „Ich war einfach sprachlos“, sagt er.

Die Feuerwehrkameraden konnten nichts mehr retten. Quelle: Jana Franke

Glück im Unglück war, dass Editha Kluge als Altersdiabetikerin an jenem Tag später aß als sonst. „Zu der Zeit, als der Brand ausbrach, hätte sie eigentlich im Schlafzimmer Mittagsruhe gehalten und hätte von allem nichts mitbekommen“, erzählt ihr Sohn und möchte sich Weiteres nicht ausmalen.

Eine Woche liegt Editha Kluge im Krankenhaus. Dann darf sie nach Hause. „Aber wo ist mein Zuhause?“, stellt die 81-Jährige in den Raum. Erst dann wird ihr bewusst, was wirklich passierte. Sie kommt zunächst bei ihrer Tochter Christine Plath in Grevesmühlen unter.

Spendenaktion hilft weiter

Ihre Familie ruft eine Spendenaktion ins Leben – mit großem Anklang. Ob Kleidung, Haushaltsgeräte, Möbel oder Geld, „alles hat mir weitergeholfen“, sagt sie voller Dank. Hilfreich zur Seite habe ihr auch ihr Versicherungsberater René Laube gestanden.

Die Brandermittler stellten einen technischen Defekt in der Gastherme fest. Drei Monate nach dem verheerenden Brand zieht Editha Kluge in die altersgerechte, barrierefreie Wohnung, in der sie noch heute lebt. „Ich habe mir immer gesagt, dass ich mit 80 Jahren aus meinem Haus ausziehe und mir eine kleine Wohnung suche“, sinniert sie. Alles kam früher und dramatisch anders. „Ich fühle mich wohl hier, wir sind eine tolle Hausgemeinschaft“, schätzt sie ein.

Bei allem Lebensmut gibt es dann doch zwei Dinge, die ihr fehlen: der morgendliche Rundgang ums Haus und ihr Garten. Sie winkt ab, als wolle sie die Gedanken vertreiben. „Jetzt gehe ich morgens immer auf meinen Balkon und schaue nach dem Rechten.“

Das Grundstück in Wotenitz ist verkauft. Das erste und das zweite Jahr nach dem Brand war sie noch einmal vor Ort, dann nicht mehr. „Das Kapitel ist abgeschlossen. Ich muss nach vorne schauen und nicht zu sehr dem Alten nachtrauern. Das Schicksal wollte es so und ich werde das Beste daraus machen und mein Rentnerleben genießen“, wiederholt sie und lehnt sich in ihrem Sessel zurück.

Von Jana Franke