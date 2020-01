Drei alkoholisierte Männer rammen Ampel, Fußgänger und Auto

Boltenhagen/Dassow

Gleich drei Unfälle, in denen Alkohol eine entscheidende Rolle gespielt hat, haben am 31. Dezember und 1. Januar in Boltenhagen und Dassow ( Landkreis Nordwestmecklenburg) die Polizei beschäftigt.

Der erste Vorfall ereignete sich am 31. Dezember um 0.30 Uhr in Boltenhagen. Ein 38-Jähriger ist gegen ein Verkehrsschild und eine Ampel gefahren. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, bemerkten sie beim Fahrer einen schwankenden Gang und eine verwaschene Aussprache. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille.

53-Jähriger fährt Mann in Dassow an

Ebenfalls am 31. Dezember um 13.40 Uhr zeigte ein 31-jähriger Mann an, in der Litzendorf-Straße in Dassow von einem SUV angefahren worden zu sein. Das Fahrzeug habe ihn gestreift und dabei leicht verletzt. Der Fahrer des SUV sei ohne auszusteigen weitergefahren. Die Grevesmühlener Polizisten ermittelten einen 53-Jährigen, der nach Alkohol roch. 1,52 Promille zeigte hier das Gerät an.

Am Abend des 1. Januar touchierte dann noch 53-Jähriger in Boltenhagen einen entgegenkommenden Opel auf der Landstraße 03. Der Außenspiegel des Opels brach ab, der Verursacher floh. Circa eine Stunde später fanden die Polizeibeamten aus Grevesmühlen einen 53-jährigen Tatverdächtigen, von dem Alkoholgeruch ausging. Ein entsprechender Test zeigte 1,93 Promille an. Der Gesamtschaden betrug 1000 Euro.

