Schönberg

Vielfalt können Musikfreunde beim Schönberger Musiksommer erleben – dazu gehören die Veranstaltungen unter der Überschrift „ Freitagsorgel“. Diesmal wird im 33. Schönberger Musiksommer in besonderer Weise mit der 3 experimentiert. Die Veranstaltungen finden am 26. Juli, 2. August und 16. August jeweils ab 18.30 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche in Schönberg statt.

Zwei Dreien in der Zählung der Musiksommer, Quersumme 6, Potenz 9 … Drei Kompositionen dreier Komponisten stehen jeweils auf dem Programm der drei Freitagsorgel-Konzerte, also insgesamt neun, und auf den ersten Blick scheint es, als hätte man es an allen drei Abenden mit demselben Konzertprogramm zu tun. In Teilsätzen gezählt haben die Konzerte jeweils sechs Sätze: Präludium, Fuge, schneller Triosatz, langsamer Triosatz, schneller Triosatz, Choralfantasie. Im Zentrum der dann doch drei unterschiedlichen Programme steht jeweils ein dreisätziges dreistimmiges Werk, nämlich eine der berühmten sechs Triosonaten Johann Sebastian Bachs. 6 = 2 × 3 deutete zu Bachs Zeiten unter anderem eine didaktische Zielstellung eines Zyklus an. So wurden diese Triosonaten bereits zu Bachs Lebzeiten verstanden. Dabei sind sie musikalische Kostbarkeiten, deren technische Schwierigkeiten man ihrer praktischen Ausführung nicht anhören darf. Die Veröffentlichung sowohl der drei Präludien und Fugen für Orgel Opus 37 von Felix Mendelssohn Bartholdy als auch der drei Choräle, dem Spätwerk von César Franck, hatten durchaus im Sinn, die Möglichkeiten dieser Gattung beziehungsweise selbsterdachter Form aufzuzeigen. Der Bezug zum Bach’schen Werk wird dabei deutlich, die Präzision ihrer Ausarbeitung und ihre kreative Eigenständigkeit lässt sie zu Meisterwerken werden. Die Schönberger Winzer-Orgel ist 162 Jahre alt, begleitet also schon mehr als ein Fünftel der 800 Jahre Schönbergs die musikalischen Seelen.

Das Instrument ist eine Besonderheit. Es ist das größte noch erhaltene Werk des Wismarer Orgelbauers Friedrich Wilhelm Winzer, der von 1811 bis 1886 lebte. 1846/47 baute er die Orgel auf der Westempore der Schönberger Kirche. 1896 wurde sie überholt, im Kriegsjahr 1917 ihrer originalen Prospektpfeifen beraubt, in den 1980er Jahren instandgesetzt, später gereinigt und 2006 bis 2008 schließlich aufwendig restauriert.

Der Eintrittspreis für die Konzerte der Reihe „ Freitagsorgel“ beträgt fünf Euro. Wer an der Tageskarte eine Förderkarte kaufen will, zahlt zehn Euro.

Jürgen Lenz