Es sei, so schreibt es Johannes Schürmeyer in einem offenen Brief an den Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Grevesmühlen, erschreckend für ihn, wie oft die Stadt in Gerichtsverhandlungen im Zusammenhang mit dem Thema Drogen genannt würde.

Johannes Schürmeyer lebt in Bernstorf und ist als Schöffe ehrenamtlich am Amtsgericht Wismar tätig. Mehrere Verhandlungen hat er inzwischen miterlebt, in denen es unter anderem um Drogendelikte ging. Er fordert nun, dass Grevesmühlen mehr Jugendarbeit auf der Straße leisten solle. Doch das ist gar nicht so einfach.

Johannes Schürmeyer aus Bernstrof: Um die Kinder auf der Straße machen wir uns Sorgen. Quelle: Archiv

Denn seit einigen Jahren hat die Stadt die Jugendarbeit in die Hände der Diakonie gelegt, die im Bürgerbahnhof das Jugendzentrum betreibt. Personelle Probleme haben dazu geführt, dass dort teilweise die Öffnungszeiten eingeschränkt werden mussten, nach wie vor sei eine von zwei Stellen nicht besetzt, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch wenn die Sozialarbeiterin sich dort aufopferungsvoll um die Jugendlichen kümmert, ihr sind teilweise die Hände gebunden. Denn das eigentliche Problem ist ein anderes: Weil die Stellen im Jugendzentrum über EU-Mittel finanziert werden, gelten strenge Richtlinien. Eine davon besagt, dass das Jugendzentrum Grevesmühlen beziehungsweise deren Mitarbeiter keine offene Jugendarbeit auf der Straße betreiben dürfen. Für Streetworker gebe es andere Fördertöpfe.

Drogen zu bekommen, ist in Grevesmühlen kein Problem

Dabei wäre das dringend notwendig. Denn auch wenn es in Grevesmühlen keine offene Drogenszene gibt, es gibt in der Stadt alles zu kaufen, was an illegalen Drogen auf dem Markt ist. Der Bahnhof sei dabei ein zentraler Punkt, sowohl was den Umschlag als auch den Konsum anbetreffe, auch an den Schulen sei das Problem bekannt, so Helgrit Ertel, die für die CDU im Kultur- und Sozialausschuss sitzt. „Ich finde es gut, dass Herr Schürmeyer das Problem anspricht.“

Für Bürgermeister Lars Prahler ist eine Aufstockung der Jugendarbeit vor allem ein finanzielles Problem. „Wenn wir zusätzliche Jugendarbeit wollen, dann müssen wir mit dem Landkreis sprechen, was möglich ist. Auf jeden Fall wird es Geld kosten.“ Er sagte zu, sich mit dem Landkreis in Verbindung zu setzen.

Kinder vor dem Abrutschen in die Szene bewahren

Genau das ist die Absicht von Johannes Schürmeyer, der zusammen mit seiner Frau den Treffpunkt „Das Eck“ am Bahnhof betreibt. Dort bieten sie Workshops an, Kunstprojekte und haben für jeden ein offenes Ohr, der vorbeikommt – vom Kind bis zum Rentner. „Dadurch bekommen wir natürlich auch mit, was rund um den Bahnhof so passiert.“

Dass sich Jugendliche dort treffen, sei nicht das Problem. „Das Problem sind die Kinder, die mit dabei sind, die keinen Bock auf einen Sportverein haben und die Gefahr laufen, der Gesellschaft zu entgleiten.“ Um die müsse sich die Stadt kümmern. Deshalb habe er zusammen mit seiner Frau den Brief geschrieben. „Wir wollen die Jugendarbeit vorantreiben.“ Wie notwendig das sei, das habe er in einigen Verhandlungen vor dem Amtsgericht erlebt. „Immer wieder taucht Grevesmühlen auf, wenn es um das Thema Drogen geht. Sowohl was den Konsum als auch den Handel betrifft. Ich war wirklich überrascht.“

Polizei hat die Szene im Blick

Konkrete Zahlen, wie viele Drogendelikte es in den vergangenen Jahren in Grevesmühlen gab und aktuell gibt, gibt es nicht. Das Verfahren sei aufwändig und teilweise so verflochten, dass es schwer sei, sie an konkreten Orten festzumachen, so Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar.

Aber die Polizei wisse natürlich um die bekannten Plätze in Grevesmühlen, vor allem im Rahmen der Streifentätigkeit hätten die Kollegen ein Auge darauf. Dass es immer wieder Fälle gebe, die in Grevesmühlen Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigen würden, sei kein Geheimnis. Aber eine offene Szene wie es sie in den Großstädten gebe, das hätte Grevesmühlen nicht.

