Drückjagd im Corona-Jahr: So läuft es in Mecklenburger Forstämtern

Grevesmühlen/Bad Doberan/Rostock

Eine Drückjagd, erklärt Peter Rabe, sei etwas ganz Besonderes für ihn. „Ich kann zwar nur für mich sprechen, aber man nennt eine Drückjagd, in der Jagdhelfer oder auch Treiber gemeinsam mit ihren Hunden durch den Wald streifen, um den Schützen auf ihren Hochständen das Wild zutreiben, nicht umsonst eine Gesellschaftsjagd. Gemeinsam Beute machen, hat für mich etwas zutiefst Archaisches.“

Rabe ist nicht nur ein passionierter Jäger, sondern auch Leiter des Forstamtes Grevesmühlen. Er sagt, dass er oft den Eindruck hat, dass viele Menschen, die nicht jagen, Jäger als seltsame Wesen betrachten, die allein stundenlang auf ihrem Hochsitzen hockten und darauf warteten, dass ihnen endlich etwas vor die Flinte liefe. Tatsächlich jedoch seien viele Jäger sehr gesellig. „Und das ist eben das Schöne an einer Drückjagd. Man versammelt sich, die Aufgaben und Sitze werden verteilt, Traditionen werden gepflegt, Jagdhörner erklingen, man unternimmt gemeinsam Anstrengungen, um das Wild zu erlegen. Nachdem man Beute gemacht hat, ehrt man das Wild mit traditionellen Ritualen, zum Beispiel das sogenannte ‚Strecke legen‘ und trifft sich zum Essen, Trinken und zum Austausch. In gemütlicher Runde werden Geschichten erzählt, durchaus auch ein wenig ‚Jägerlatein‘ zum Besten gegeben. Das Stichwort lautet: Gemeinschaft.“

Jagd auf Schwarzkittel

Gemeinschaft steht in diesem komplizierten Jahr allerdings unter einem paradoxen Vorzeichen. Seit Monaten lässt das Coronavirus auch Mecklenburg-Vorpommern in vielen Bereichen stillstehen und fordert Gemeinschaft vor allen Dinge im Verzichten auf Gemeinschaft oder mindestens im radikalen Reduzieren. Andererseits existiert die reale Gefahr der Ausbreitung einer anderen Krankheit, die zwar keine Menschen befallen soll, aber die gemeinsame und verstärkte Aktivität von Menschen, vor allen Dingen Jägern einfordert – die Afrikanische Schweinepest.

Vor allem Wildschweine müssen und sollen, wenn es nach dem Agrarministerium in Schwerin geht, aggressiv bejagt werden. Drückjagden sollten also stattfinden. Sie finden auch statt, doch eben ohne Rituale und logistisch im Vorhinein aufwendig geplant. Schützen und Treiber sollen sich möglichst kaum, maximal mit gebührendem Abstand begegnen. Insgesamt dürfen derzeit auch weniger Schützen und Treiber pro Drückjagd teilnehmen.

Das Forstamt Grevesmühlen umfasst rund 70 Prozent der Fläche des Landkreises Nordwestmecklenburg. Die Forstleute hier sind für eine Waldfläche von rund 15 000 Hektar zuständig, 5000 Hektar davon Landeswald, den das Forstamt bewirtschaftet. Die eigene Jagdfläche des Forstamts umfasst 4000 Hektar, aufgeteilt in viele kleinere Gebiete in der Agrarlandschaft. In diesem Jahr, erzählt Peter Rabe, finden in seinem Amtsbereich zumindest zahlenmäßig sogar mehr Drückjagden statt als in den Vorjahren „Wir haben auf 14 erhöht, um dort wiederholt zu jagen, wo sich nach der Jagd erneut Wildschweine einfinden.“ Neun Drückjagden fanden in diesem Jahr bereits statt, 200 Wildschweine (Stand 4. Dezember) wurden erlegt. Bereits in den vergangenen Jahren, so Rabe, bemühte man sich, den Bestand der Schwarzkittel deutlich und nachhaltig im Forstamt Grevesmühlen zu reduzieren. „Aktuell waren deutlich weniger Wildschweine im Treiben, die Reduktion scheint erfolgreich.“

Drückjagd unter Corona-Bedingungen im Forstamt Grevesmühlen Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Rabe stimmt allerdings der Einschätzung seines Kollegen aus dem Forstamt Bad Doberan, Forstamtsleiter Hartmut Pencz, zu. Pencz sagt: „Anfang November waren noch viele der Schwarzkittel in der offenen Landschaft. Die kommen erst jetzt verstärkt in die Wälder, um Eicheln zu fressen. Wir müssen das im Auge behalten und bei der Reduktion des Schwarzwildes im Landeswald konsequent am Ball bleiben.“

MV-Schutzzaun gegen Schweinepest Ein Schutzzaun an der Grenze zu Polen soll das Land Mecklenburg-Vorpommern vor der Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest schützen. In Polen grassiert die Tierseuche schon länger, vor allem bei Wildschweinen. Der Schutzzaun erstreckt sich über insgesamt 63 Kilometer und reicht von der Uckermark über Linken und Hintersee bis Ahlbeck auf der Insel Usedom. Der Bau habe mehr als eine Million Euro gekostet, erklärte Landesagrarminister Till Backhaus ( SPD), der sich vom Abschluss der Arbeiten Anfang Dezember im Landkreis Vorpommern-Greifswald überzeugte. Seit dem 1. Dezember zahlt das Land eine sogenannte „Pürzelprämie“ von 50 Euro pro geschossenem Wildschwein. Zuvor waren 25 Euro pro Tier gezahlt worden. „Der Schwarzwildbestand muss weiter reduziert werden“, sagte der Minister. Außerdem werde das Land weiteres Material für Schutzzäune kaufen, um im Seuchenfall gerüstet zu sein und Seuchenherde effektiv eindämmen zu können. Zudem sollen 17 Jagdhunde speziell auf die Suche toter Tiere ausgebildet. Die Erfahrung aus Brandenburg zeige, dass im Seuchenfall jede Stunde zähle. Am 10. September 2020 war die Afrikanische Schweinepest erstmals amtlich in Deutschland, im Süden Brandenburgs, festgestellt worden. Seitdem wurden in Brandenburg mehr als 170 Fälle in den Kreisen Oder-Spree, Märkisch-Oderland und Spree-Neiße registriert. Wenige Seuchenfälle bei Wildschweinen meldet bisher auch das benachbarte Sachsen. Hausschweine sind nach Angaben der Behörden in Deutschland bisher nicht betroffen. Es gibt keine Möglichkeit, die Tiere vorbeugend zu impfen. In Hausschweinbeständen wurde der Erreger bisher noch nicht nachgewiesen.

Alles ist relativ

Im Forstamt Bad Doberan zum Beispiel werden pro Jagdjahr 17 Drückjagden veranstaltet, acht haben bereits stattgefunden und schlagen derzeit (Stand 4. Dezember) mit 115 geschossenen Wildschweine zu Buche. Geplant sind für dieses Jagdjahr laut Forstamtsleiter Pencz um die 400 Abschüsse von Wildschweinen. Das Forstamt Bad Doberan erstreckt sich vom Landkreis Rostock, von der Warnow an der Grenze der Hansestadt Rostock bis hin nach Wismar in Nordwestmecklenburg und im Südosten bis hin nach Bützow. 16 8000 Hektar Wald mit 5800 Hektar Jagdfläche. Damit sind aber, erklärt Pencz, nur 13 Prozent der Fläche, für die er und seine Mitarbeiter verantwortlich sind, bewaldet. Immer wieder begegnet man der irrigen Annahme, dass Mecklenburg-Vorpommern ein waldreiches Land sei. Das, sagt Pencz, stimmt nicht, – nur 24 Prozent der Gesamtfläche von MV sind mit Wald bedeckt. Damit ist MV nach Schleswig-Holstein das zweitwaldärmste Land des Bundes.

Doch wie oft im Leben ist alles relativ. Mit einer Gesamtfläche von über 6000 Hektar gehört zum Beispiel die Hansestadt Rostock heute zu den fünf größten kommunalen Waldbesitzern in Deutschland. Im Jahr 1252 wurde das Waldgebiet der Rostocker Heide von Fürst Heinrich Borwin III. an die Stadt Rostock verkauft. Es ist heute eines der letzten großen und geschlossenen Waldgebiete an der deutschen Küste.

Im Bereich Stadtforst Rostock haben bis zum jetzigen Zeitpunkt vier Drückjagden stattgefunden, zwei weitere folgen noch. „Wir wollen so viele Wildschweine erlegen wie nur möglich“, sagt Jörg Harmuth, Leiter des Rostocker Stadtforstamtes. Dabei setzt man in Rostock nicht nur auf die Drückjagd. „Viele Wildschweine werden auch in Einzeljagd erlegt.“ Im Moment so Harmuth, sei man bei 500 erlegten Schwarzkitteln, bereits 250 mehr als im Vorjahr. Wichtig findet Harmuth, mit einem Vorurteil oder mit einer Angst vielleicht eher, aufzuräumen, die er immer wieder antrifft. „Der Rostocker Stadtwald gehört den Bürgern, sie dürfen sich darin aufhalten, auch wenn gejagt wird.“ Es sei die Verantwortung der Jäger auf Waldbesucher zu achten, und genau das würden die Jäger auch tun. „Es gibt klare Vorschriften, die eingehalten werden.“, sagt Harmuth.

Drückjagd unter Corona-Bedingungen mache zwar nicht so viel Freude, wie in normalen Zeiten, sagen alle drei Forstamtsleiter, aber sei gut umsetzbar. Der Wegfall von jagdlichem Brauchtum und Geselligkeit sei bedauerlich, wichtiger aber sei stets die Jagdstrecke.

Wild vom Förster Forstamt Bad Doberan, Neue Reihe 46, 18209 Bad Doberan, Telefon: 038 203 / 22 630 / E-Mail: baddoberan@lfoa-mv.de / Öffnungszeiten eigener Hofladen: Montag bis Donnerstag 8 bis 11.30 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr, Freitag 8 bis 11.30 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung. Forstamt Grevesmühlen, Forsthof an der B 105, 23936 Gostorf, Telefon: 038 81 / 75 990 / E-Mail: grevesmuehlen@lfoa-mv.de /Frisches Wildbret aus heimischen Wäldern können Sie auch direkt bei diesem Forstamt erwerben. Da Wild gesetzlichen Jagd- und Schonzeiten unterliegt, wird es entsprechend saisonal angeboten. Stadtforstamt Rostock, Amtsleiter (Forstoberrat) Jörg Harmuth, Wiethagen 9b, 18182 Rostock / Telefon: 0381 / 381 89 00 / E-Mail: forstamt@rostock.de / Anrufer erhalten Auskunft, wo sie frisches Wild kaufen können.

Frisches Wildfleisch immer beliebter – wo man es erhält

Weil in diesem Jahr Jäger aus dem In- und Ausland, die nicht in MV wohnen, wegen der Kontakt- und Reisebeschränkungen nur dann bei den Drückjagden mitmachen können, wenn sie zum Beispiel einen Zweitwohnsitz in MV angemeldet haben, setzen die Forstämter verstärkt auf einheimische Jäger und Jagdhelfer, die die Forstämter auch schon in der Vergangenheit unterstützt haben.

Eine Tendenz erfreut die drei Forstamtsleiter trotz aller Schwierigkeiten in diesem Jahr: Erfreulich sei, dass mehr Jäger und vor allen Dingen aber die Bevölkerung wieder deutlich mehr auf Wildfleisch setze. „Das edle Wildfleisch bleibt dadurch sehr viel mehr in der Region, viele Fleischbetriebe veredeln es inzwischen zu Schinken, Salami, Bratwurst und Co“, sagt Peter Rabe. Das sei nicht nur ein Ausgleich für die drastisch gesunkenen Wildpreise, sondern sichere den Absatz überhaupt. „Die Beute soll schließlich auf den Tisch.“

Wer jetzt zu Weihnachten, aber auch ansonsten frisches Wild aus der Region kaufen möchte, aber keinen Jäger kenne oder nicht wisse, wo und wie er an Wild gelangen kann, sollte sich unbedingt bei den Forstämtern erkundigen.

Von Annett Meinke