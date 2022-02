Boltenhagen/Ralswiek

Anouschka Renzi ist zurück in Deutschland: Fünf Kilo leichter – wie sie auf ihrem Instagram-Kanal mitteilte. Am Montag erreichte die OSTSEE-ZEITUNG die Schauspielerin, die in Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) lebt, telefonisch am Flughafen in Südafrika. Dort wurde bis Sonntag die Sendung „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“ gedreht. 

Zeit für ein Interview hat sie kurz vor Abflug nicht und sowieso: „Ich darf nichts sagen“, flüstert sie in den Hörer. „Vielleicht morgen“, vertröstet sie freundlich und legt auf. Doch auch am Dienstag bleibt sie verschlossen: „Nein, ich kann nicht reden.“ Stattdessen ein gut gelauntes Lebenszeichen von ihr auf Instagram in der Berliner „Paris Bar“ und dem Kommentar: „Es war interessant, aber jetzt ist auch gut. Auch wenn ich einseitig dargestellt werde.“ Und sie ergänzt. „Dafür gibt es ja Schmerzensgeld.“

Intendant über Renzi: „Promistatus haben wir mitbezahlt“

Aufgenommen hat das Foto offenbar ihr Lebensgefährte Marc Zabinski, mit dem sie im Sommer regelmäßig beim „Piraten Open Air“ in Grevesmühlen spielt. So auch im vergangenen Sommer. Ein Engagement, das sie im Camp kurz vergessen zu haben schien, als sie mitteilte, dass sie „kein Geld in den vergangenen zwei Jahren verdient“ habe.

Nanu, ist sie etwa monatelang unentgeltlich aufgetreten? Intendant Peter Venzmer lacht: „Ja, da darüber war ich kurz erstaunt. Sie hat bekommen, was sie gefordert hat.“ Und das sei keine Kleinigkeit gewesen. „Den Prominentenstatus haben wir natürlich mitbezahlt.“ Doch er nimmt es der Schauspielerin nicht krumm. „Vielleicht hatte sie in dem Moment nicht daran gedacht.“ Er zeigt Verständnis für die Extremsituation: „Man kann selber nicht nachempfinden, was es ausmacht, so lange keinen Schlaf und ordentliches Essen zu bekommen.“

„Anouschka, sprich lieber nicht weiter“

Und wie fand er Renzis Auftritt? „Ich kenne sie anders“, sagt Venzmer. „So manches Mal habe ich gedacht, Anouschka, sprich lieber nicht weiter.“ Er beschreibt eine andere Seite: „Sie kann ein Teamplayer sein. Das geht auch nicht anders: Wir haben jedes Jahr 50 Leute auf der Bühne.“ Auch ihr wiederholtes Engagement in Grevesmühlen spricht dafür.

Allerdings verrät der Intendant noch: „Im kommenden Sommer ist Anouschka nicht dabei. Das war aber schon länger besprochen. Wir planen ja mindestens ein Jahr im Voraus. Für nächstes Jahr gibt es aber von beiden Seiten grünes Licht.“

Im Dschungel weil sie das Geld braucht

Das Thema Geld sprach die Schauspielerin im Dschungel mehrmals an. So hatte sie die Zuschauer gleich zu Anfang wissen lassen, dass sie ausschließlich des Geldes wegen teilnimmt. „Ich glaube, ich bin die Einzige, die das hier macht, weil sie wirklich das Geld braucht“, sagte sie unter anderem im Camp.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum sie das Geld so dringend benötigt, ist unklar. Ebenfalls, wie hoch ihre Gage ausfällt. Nach Medienberichten seien es zwischen 30 000 und 80 000 Euro, die der Sender RTL seinen Kandidaten zahle. Nur echte Zuschauermagneten erhalten mehr. So soll die Gage für Renzis Camp-Kollegen Harald Glööckler 250 000 Euro betragen haben. Für Renzi offenbar kein Problem, sie bezeichnete ihre Teilnahme als „gut bezahlt.“

Störtebeker-Festspiele: „Sie hat uns mal mit ihrer Agentin besucht“

Welches Projekt sie demnächst beschäftigt, ist nicht bekannt. Geht sie möglicherweise auf einer anderen Bühne fremd? Ein Anruf bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek bringt Überraschendes zutage: „Nein, nein, wir haben Frau Renzi kein Angebot gemacht“, sagt Chefin Anna-Theresa Hick. Aber: „Ja, wir kennen uns. Sie hat uns mal zusammen mit ihrer Agentin besucht.“ Entwickelt habe sich aus dem Treffen aber nichts. Und nur weil die Schauspielerin durch das Dschungelcamp aktuell in aller Munde ist, sei das kein Grund, ihr nun ein Angebot zu unterbreiten.

Ganz allgemein könne man sagen: „Der Promi-Status ist für uns nicht ausschlaggebend. Bei uns zählt Erfahrung und vor allem arbeiten wir gern mit Theaterschauspielern.“ Hick setzt, ebenso wie ihr Kollege Venzmer darauf, dass das Ensemble im Team funktioniert. Und überhaupt: „Wir glauben, dass wegen eines TV-Sternchens kein Zuschauer mehr kommt.“

Von Juliane Schultz