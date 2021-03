Boltenhagen

Im Rohbau entsteht derzeit eine Hütte nach der anderen auf der neuen Dünenpromenade im Ostseebad Boltenhagen. Sie werden von der Wismarer Firma Hochbau Krentz & Müller für die Strandkorbvermieter aufgestellt. Eine zweite Firma wird die Außenverkleidung anbringen sowie Fenster und Türen einbauen.

Aufgänge 12 und 13 erreicht

Von Ost nach West werden die 17 Hütten derzeit aufgebaut. Am Strandzugang 20 wurde mit der Montage der vorgefertigten Wände begonnen. Jetzt sind die Handwerker im Bereich der Aufgänge 12 und 13. Bis zum Saisonbeginn am 1. Mai könnten die Häuschen für die Strandkorbvermieter also stehen, so dass sie ihre Arbeit wieder aufnehmen können, sofern die Corona-Verordnungen das zulassen.

Die Dünenpromenade in Boltenhagen im März 2021: Bis zum Strandaufgang 12 sind die Hütten für die Strandkorbvermieter im Rohbau aufgestellt. Quelle: Malte Behnk

Bislang sind die Strandkorbvermieter noch immer skeptisch, ob dieser Plan so umgesetzt wird. Sie hatten erst kurz vor Beginn der Aufbauarbeiten ihre bisherigen Hütten in der Düne abgerissen, weil sie sich um den diesjährigen Saisonstart sorgten. Veranstaltungen der Kurverwaltung wie der Sandburgenwettbewerb „Auf die Schippe, fertig los!“ am 1. Mai wurden inzwischen wegen der Corona-Verordnungen abgesagt.

Von Malte Behnk