Plüschow

Für viele Menschen in Nordwestmecklenburg ist dieses Jahr schwierig. Sie wurden wegen der Corona-Pandemie entweder auf Kurzarbeit gesetzt oder verloren sogar komplett ihre Einkünfte. Zu Letzteren gehörte auch Nancy Krull, eine junge Frau aus dem Upahler Ortsteil Plüschow.

Erst in diesem Jahr war sie mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in ein eigenes Haus gezogen. Vorher lebte die junge Familie im nicht weit entfernten Naschendorf. „Ich bin gelernte Köchin und habe mich zu einer Umschulung zur Medizinischen Fachangestellten entschlossen. Mit Ausbruch der Pandemie verlor ich im Frühjahr leider auch meinen Arbeitsplatz.“

Anzeige

Trübsal blasen, sagt sie, kam für sie nicht infrage. Und weil sie ein Mensch sei, der gerne etwas für andere tut, kam ihr die Idee, einen Alltagsservice zu gründen.

Hilfe im Alltag

Das Angebot von „Alltagsflitzer“, das auch im Internet unter www.alltagsflitzer.de zu finden ist, wendet sich nicht nur an junge oder ältere Familien, auch an Alleinstehende und behinderte Menschen in einem Umkreis von 30 Kilometern um Grevesmühlen herum. Junge Familien, so Krull, in denen oft beide arbeiten, brauchen manchmal Unterstützung im Haus, vielleicht bei der Hausreinigung, bei kleineren Instandhaltungs- oder Gartenarbeiten oder auch mit Tieren, Hunden oder Katzen, die versorgt oder ausgeführt werden müssen – nicht nur im Urlaub.

„Ich kann zum Beispiel junge Eltern in ihrem anstrengenden Arbeitsalltag auch stundenweise entlasten, indem ich mich mal um die Kinder kümmere“, sagt Nancy Krull. In dieser besonderen Zeit, sagt sie, ist sie aber auch für jeden da, der aufgrund einer Infektion mit dem Corona-Virus in Quarantäne muss und das Haus nicht verlassen darf. „Ich gehe dann gerne für die Betroffenen einkaufen oder mache andere Besorgungen.“

Auch Seniorinnen und Senioren in und um Grevesmühlen möchte Nancy Krull mit ihrem Alltagsservice ansprechen. „Ich freue mich, wenn mich ältere Menschen buchen. Ich erledige auch gerne andere persönliche Dinge für sie, gehe zum Beispiel zur Post, koche auch eine Kleinigkeit, wenn es gewünscht wird, gehe spazieren mit den älteren Herrschaften, unterhalte mich mit ihnen oder lese etwas vor.“

Immer mehr ältere Menschen, sagt sie, haben auch ohne Corona das Problem, dass die Kinder nicht vor Ort leben oder sehr beschäftigt sind. Sie weiß das von Klienten, die bereits den Weg zu ihr gefunden haben. Dass die Privatsphäre ihrer Kunden geschützt wird, ist selbstverständlich, sagt Nancy Krull.

Abrechnung und Honorar

Was das Honorar für ihre Dienstleistungen angeht, wird das jeweils im persönlichen Gespräch geklärt. Noch muss das Serviceangebot der jungen Plüschowerin privat bezahlt werden. Doch die medizinische Fachangestellte erzählt, dass sie gerade dabei ist, die notwendigen Schulungen zu absolvieren, um ab dem kommenden Jahr zur Abrechnung der sogenannten Entlastungsbeiträge der Pflegekassen berechtigt zu sein.

Für Menschen, die nach Pflegegrad 1 bis 5 eingestuft sind, gibt es im Rahmen der nach Paragraf 45b SGB XI definierten Entlastungsbeiträge monatlich 125 Euro, im gesamten Jahr 1500 Euro von den Pflegekassen.

Auch was die Entlastung von Familien oder Angehörigen angeht, könnte Nancy Krull nach erlangter Berechtigung beaufsichtigend und betreuend mithelfen – dort, wo eine Auszeit dringend nötig ist. Auch in diesem Fall zahlen Pflegekassen Gelder für die sogenannte „Verhinderungspflege“ – ein Beitrag, der nicht vom Pflegegeld abgerechnet wird, sondern extra von den Kassen gezahlt wird.

Hier gibt es weitere Hilfen

Plötzlich ist die Familie in Corona-Quarantäne und der Kühlschrank ist leer. Was nun? Wer kann beim Einkaufen helfen, wenn man alleine ist? In Nordwestmecklenburg gibt es weitere Einkaufshilfen.

„Den Betroffenen muss sofort mitgeteilt werden, an wen sie sich wenden können“, sagt Kreistagsmitglied Horst Krumpen ( Die Linke). Die beste Möglichkeit dazu biete sich bei den Anrufen der Quarantäne-Kontrollgruppe. Deren Mitarbeiter würden sich ohnehin jeden Tag bei den Betroffenen informieren, ob sie Corona-Symptome haben und könnten dabei das Hilfsangebot erwähnen. „Das ist vor allem für ältere Menschen wichtig, die sich mit dem Internet nicht auskennen“, betont Horst Krumpen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die zuständige Kreisverwaltung setzt bei dieser Information vor allem aufs Internet und soziale Medien wie Facebook. „Doch das reicht nicht“, findet Horst Krumpen. Wie Pressesprecher Christoph Wohlleben mitteilt, habe es seit Beginn der Pandemie für Menschen in Quarantäne, die Hilfe bei Besorgungen benötigen, eine große Welle der Hilfsbereitschaft gegeben.

Initiativen, Vereine und Einzelpersonen haben sich aktiv um ihre Mitmenschen vor Ort gekümmert. Der Landkreis habe das bereits im Frühjahr (25. März) unterstützt mit der Veröffentlichung von Plakaten und Flyern zur Nachbarschaftshilfe. Die seien noch immer unter „Downloads“ auf der Corona-Seite des Landkreises abrufbar.

Lesen Sie auch

Außerdem bietet der evangelische Kirchenkreis Mecklenburg seit April zwei Notfalltelefonnummern für genau diesen Fall an. Betroffene aus dem westlichen Teil des Landkreises können sich bei Pastorin Maria Harder in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 0178 / 8 73 54 45 und aus dem östlichen Teil des Landkreises bei Pastor Andreas Kuhnert in Warin unter der Telefonnummer 0179 / 4 28 61 80 melden. Dann könne gezielt Hilfe organisiert werden.

Von Annett Meinke und Kerstin Schröder