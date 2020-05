Herrnburg

Tausende Autofahrer müssen bald kilometerlange Umwege fahren. Und das über einen Monat. Die Ursache: Die Landesstraße in Herrnburg wird voll gesperrt. Arbeiter sanieren die Fahrbahn und verlegen eine neue Trinkwasserleitung. Sie beginnen auf der Hauptstraße zwischen der Zufahrt der Bahnhofstraße und der Zufahrt der Straße Schattin. Dann folgt der Teil der Hauptstraße zwischen der Zufahrt der Straße Schattin und dem Ortsausgang Richtung Lüdersdorf.

Umleitungen innerhalb des Ortes wird es nicht geben – nur weiträumige über die B 104 und Lübeck. Der Grund: In Herrnburg existiert zwischen der Zufahrt der Bahnhofstraße und dem Ortsausgang Richtung Lüdersdorf keine Nebenstraße, über die der Verkehr geleitet werden könnte.

Anzeige

Feuerwehr zieht auf Schulhof um

Das hat auch für die Feuerwehr in Herrnburg gravierende Folgen. Die Zufahrt zu ihrem Gerätehaus liegt nämlich dort, wo zeitweise gesperrt wird. Von ihrem Gerätehaus aus könnte sie wochenlang nicht ausrücken. Davon betroffen wäre der Teil des Ortes, in dem die meisten Herrnburger leben: in den Wohngebieten unweit der Stadtgrenze von Lübeck.

Weitere OZ+ Artikel

Alarm in Herrnburg: Feuerwehrleute laufen ins Gerätehaus. Während der Straßensperrung wird die Wehr von dort aus nicht ausrücken können. Quelle: Jürgen Lenz

Der Lüdersdorfer Gemeindewehrführer Thomas Nifkiffa macht jedoch klar: „Wir müssen den Brandschutz auch im oberen Teil von Herrnburg sicherstellen.“ Aber wie? Der Gemeindewehrführer berichtet: „Wir machen uns schon länger Gedanken darum.“ Es habe bereits Absprachen gegeben.

„Die Herausforderungen für den Brandschutz sind enorm“, sagt Gemeindewehrführer Thomas Nifkiffa. Quelle: Jürgen Lenz

Die Lösung des Problems: Die Herrnburger Feuerwehr zieht für die Zeit der Straßensperrung um. Zu Beginn der Sommerferien am 20. Juni stationiert sie zwei Fahrzeuge auf dem Hof der Grundschule: einen Einsatzwagen mit Drehleiter und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, das sie sowohl bei Bränden als auch nach Verkehrsunfällen einsetzen kann.

Thomas Nifkiffa sagt: „Die Herausforderungen für den Brandschutz sind enorm.“ Sichergestellt werden muss, dass überall in Herrnburg Feuerwehrleute schnell vor Ort sind, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Die Brandschützer denken aber auch daran, was zu tun ist, wenn in der Heide unweit von Herrnburg ein Feuer ausbricht und sich immer mehr auszubreiten droht. Mit diesen Problemen werden die Ortswehren Herrnburg, Schattin, Palingen, Lüdersdorf und Boitin-Resdorf nicht alleingelassen. Der Gemeindewehrführer erklärt: „Wir setzen auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Selmsdorf und Schönberg.“ Sie haben ihre Hilfe zugesagt. Feinabstimmungen laufen noch.

Zufahrt für Rettungsdienste soll gewährleistet werden

Das Amt Schönberger Land erklärt: „Die Zufahrt für Rettungsdienste wird im Notfall immer gewährleistet.“ Dafür habe die Baufirma zu sorgen.

Wann starten die Arbeiten? Das Ordnungsamt kündigt an: „Am Montag, den 25. Mai, beginnen in der Hauptstraße Herrnburg von Mitte Zufahrt Bahnhofstraße bis Mitte Zufahrt Straße Schattin die Arbeiten mit der Verlegung der Trinkwasserleitung unter halbseitiger Sperrung der Fahrbahn bis zum Freitag, den 19. Juni.“ Dann wird die Straße noch nicht voll gesperrt. So wurde es am Donnerstag bei einem Treffen von Mitarbeitern der Baufirma und der Verwaltung entschieden. Halbseitig gesperrt wird dann auch nur der Teil der Hauptstraße, der bisher gepflastert ist. Ampeln sollen den Verkehr in dieser Zeit regeln.

Der Schulhof in Herrnburg ist gepflastert. Hier werden in den Sommerferien Fahrzeuge der Feuerwehr stehen. Quelle: Jürgen Lenz

Der Tag, ab dem Mitarbeiter des Zweckverbands Grevesmühlen eine neue Trinkwasserleitung in Herrnburg verlegen, ist ein besonderer Tag. Ebenfalls am 25. Mai will Mecklenburg-Vorpommern das seit Mitte März geltende Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern aufheben. Mit mehr Verkehr aus Richtung Schleswig-Holstein und in Gegenrichtung ist also zu rechnen.

Umleitung über Lübeck

Das Ordnungsamt kündigt an: „Am Mittwoch, den 24. Juni, folgt dann die Deckenerneuerung im ersten Bauabschnitt unter Vollsperrung.“ Der erste Bauabschnitt reicht von der Mitte der Zufahrt der Bahnhofstraße bis zur Mitte der Zufahrt der Straße Schattin. Die großen Wohngebiete in Herrnburg sind dann nur noch über Lübeck zu erreichen. Spätestens am 22. Juni soll eine Umleitung ausgeschildert werden. Sie führt über die L 02, die Kreisstraße 1 und die B 104 nach Lübeck. Hinweisschilder werden in Lüdersdorf, Selmsdorf, Lübeck-Sankt Gertrud und Lübeck-Sankt Jürgen stehen. Von den Arbeiten in diesem Bauabschnitt ist die Feuerwehr betroffen. Sie ist dann an der Grundschule stationiert.

„Am Montag, den 20. Juli, beginnt die Deckenerneuerung im zweiten Bauabschnitt ebenfalls unter Vollsperrung“, kündigt das Ordnungsamt weiter an. Der zweite Bauabschnitt auf der Hauptstraße beginnt in der Mitte der Zufahrt der Straße Schattin und endet am Ortsausgang Richtung Lüdersdorf. Die Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus ist dann wieder frei. Geplantes Ende der Arbeiten: am 31. Juli. Auch während der Arbeiten im zweiten Bauabschnitt sind die großen Wohngebiete in Herrnburg für den überörtlichen Verkehr nur über Lübeck zu erreichen.

Über den Autor

Lesen Sie auch

Von Jürgen Lenz