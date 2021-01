Gadebusch

Der Kreisfußballverband Schwerin-Nordwestmecklenburg ( KfV SN-NWM) ist in den ersten Ligaspiel-Betrieb des E-Sports eingestiegen. Nach zwei Turnieren mit jeweils mehr als 60 Teilnehmern geht es jetzt in vier Ligen um den Auf- und Abstieg. Schon jetzt laufen die Planungen für eine zweite Saison. Dann soll ab August 2021 auch der Kreisfußballverband Westmecklenburg miteinsteigen.

„Es haben sich auf den ersten Liga-Spielbetrieb 33 Teilnehmer gemeldet. Das ist ein gutes Ergebnis“, sagt Sebastian Krüger, Verantwortlicher beim KfV für diesen Konsolen-Sport. Zusammen mit dem Jugendausschuss-Obmann Daniel Voigt hatte er bereits im ersten Corona-Lockdown ein Turnier organisiert und sogar einen Sponsor für Geldprämien und Pokale ins Boot geholt. „Mit dem Rehnaer Autohaus Carlsson haben wir nicht nur einen fußballverrückten Partner ins Boot geholt, sondern mit Ole Carlsson auch jemanden, der etwas Geld spendet. Damit wird alles noch etwas attraktiver für die Teilnehmer“, erzählt Krüger.

Anzeige

So können Interessierte mitmachen Alle Interessierten jeglichen Alters können sich für die im August beginnende zweite Saison über die verschiedenen Internetauftritte des Kreisfußballverbandes, www.kfvsn-nwmesport.de, Facebook, Twitter oder Instagram, für die kommende Saison anmelden. Notwendig sind eine Playstation 4 oder 5 sowie das Spiel FIFA 21. Die aktuelle Saison hat begonnen. Dafür sind keine Anmeldungen mehr möglich. Allerdings können die Ergebnisse auf diesen Kanälen verfolgt werden.

Neun Spieler in der Kreisoberliga

Während in der Kreisoberliga neun Spieler an den Start gehen, sind es in der Kreisliga, Kreisklasse und Kreisklasse A jeweils acht Teilnehmer. Die Spieler der Plätze eins bis drei der Kreisliga und Kreisklassen steigen auf, die letzten drei der Kreisoberliga bis Kreisklasse steigen ab. Großer Favorit ist der 20-jährige Brüsewitzer Lukas Qualmann. Nachdem er bereits beide Turniere des Kreisfußballverbandes gewann, holte er sich auch den Sieg beim landesweiten Turnier des Landesfußballverbandes MV. „Es wird schon schwer, gegen ihn zu gewinnen. Aber vielleicht wird es in der Kreisoberliga ja spannend“, sagt Sebastian Krüger. In jeder Liga sollen alle Spieler in einer Hin- und Rückrunde gegeneinander antreten. Um einen gemeinsamen Termin zu finden, haben sie jeweils sieben Tage Zeit.

Lesen Sie auch:

Pokalrunde wird ebenfalls gespielt

Damit der elektronische Spielbetrieb auf der Playstation dem Freiluftsport möglichst nahekommt, gibt es auch eine Pokalrunde. Hier spielen alle 33 Teilnehmer gegeneinander. Der erste Pokalspieltag findet vom 1. bis 7. Februar statt. Das Pokalfinale soll vom 6. bis 12. Juni ausgetragen werden.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wenn es möglich ist, wollen wir die letzten beiden Spieltage im Autohaus austragen. Dort gibt es vier Fernseher, so dass jeweils zwei Paare gleichzeitig antreten können“, sagt der Rehnaer. Geplant war dieses Szenario schon zum Ende der beiden ersten Turniere, doch die Corona-Regeln ließen diesen Modus nicht zu. Am 26. Juni wird dann der erste E-Sports-Meister im Ligabetrieb mit einer Meisterschale geehrt.

Von Maik Freitag