Die Küstenfischer an der Ostsee kämpfen um ihre Existenz, weil die Vorgaben der EU immer strenger und die Fangquoten immer niedriger werden. In Boltenhagen suchte ein Teil dieser Fischer jetzt die Unterstützung des EU-Abgeordneten Helmut Scholz und der Landtagsabgeordneten Simone Oldenburg (beide Die Linke).

„Ein Wunsch von uns ist, dass die kleinen Küstenfischer aus der Quotenregelung herausgenommen werden“, sagte Uwe Dunkelmann an Helmut Scholz gerichtet. Mit dem traditionellen Fischfang, der nach wie vor als Handwerk betrieben wird, würden sie keine bestandsgefährdenden Mengen fischen. Vor allem sollten die kleinen Küstenfischer unterstützt werden, die nicht wie Uwe Dunkelmann Mitglied einer Genossenschaft sind. „Dadurch haben wir eine bessere Fangquote, weil die einiger größerer Kutter auf uns aufgeteilt wurde“, sagt er.

Fünf Tonnen Dorsch und zwei Tonnen Hering

Kollegen wie Heiko Gores, der vor Boltenhagen fischt, aber nicht zu einer Genossenschaft gehört, hätten es da viel schwerer, weil sie eine Quote für sich allein erhalten. Mit der Reduzierung um 65 Prozent beim Hering und um 60 Prozent beim Dorsch werde es für sie besonders schwierig, ihre kleinen Betriebe am Leben zu halten. „Wenn ich fünf Tonnen Dorsch und zwei Tonnen Hering fangen dürfte, wäre ich schon zufrieden“, sagt Gores.

Lobbyvertreter großer Betriebe

Die Quoten, die von der EU in Brüssel festgelegt werden, beziehen sich aber auf die gesamte Fischerei in der Ostsee. „In Brüssel tauchen dann Lobbyvertreter der Großbetriebe auf, die mit riesigen Trawlern arbeiten. So eine Lobby haben wir Kleinen aber nicht“, sagt Uwe Dunkelmann, dessen Familie seit mehr als hundert Jahren vor Boltenhagen fischt.

2019 war schon Problemjahr Den Ostseefischern ging es schon 2019 nicht gut. Sie seien nur dank der Stilllegungsprämien über die Runden gekommen. Die Prämien werden ausgezahlt, wenn ein Fischer die Arbeit 30 Tage ruhen lässt. Allerdings darf er in der Zeit weder sein Schiff in die Werft geben, noch Urlaub nehmen oder krank geschrieben sein. Das macht die Prämie für kleine Betriebe relativ sinnlos. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 220 Haupterwerbsbetriebe, davon 160 Dorsch- und Heringsfischer. Von 89 Fischereibetrieben im Haupterwerb, die die Fischereigenossenschaft Wismarbucht 1992 zählte, existieren inzwischen nicht einmal mehr 20. Knapp eine Handvoll davon fischt noch im Haupterwerb.

Küstenfischer als Kulturerbe

Damit allen kleinen Küstenfischern geholfen werden kann, hoffen sie schon seit einigen Jahren auf eine besondere Einordnung. Schon 2015 gab es in Boltenhagen den Vorschlag, dass die Küstenfischerei in ihrer traditionellen Form als immaterielles Kulturerbe anerkannt wird. Darauf hoffen die mecklenburgischen Fischer immer noch. Schließlich wurde auch das Reiterspiel des Tonnenabschlagen in Mecklenburg oder die traditionelle Flussfischerei an der Mündung der Sieg in den Rhein in diese Liste der Unesco eingetragen.

Fischer sind wichtig für Tourismus

„Es fließt ja auch viel Geld in Mecklenburg-Vorpommern in die Filmförderung und vermutlich tauchen in jedem dieser Filme auch die Fischerboote auf“, sagt Simone Oldenburg. Daher müsse es – nicht nur aus diesem Grund – im Sinne des Landes sein, die Küstenfischerei zu erhalten. Daher will sie sich im Schweriner Landtag erneut für die Belange der Küstenfischer einsetzen. So könne sie sich vorstellen, dass es für die kleinen Betriebe eine Form der touristischen Förderung geben kann.

Probleme auch in Portugal und Griechenland

„Ich denke, das Thema muss zunächst im Land und im Bund auf den Weg gebracht werden“, erklärt Helmut Scholz. „Allerdings muss eine gemeinsame Fischereipolitik in der EU, wie auch die Landwirtschaftspolitik, mehr auf individuelle Voraussetzungen in den einzelnen Staaten abzielen.“ Ähnliche Probleme wie die mecklenburgischen Küstenfischer hätten auch kleine Fischereibetriebe in Griechenland oder Portugal. Auch dort müssten die Parlamente zunächst versuchen, selbst etwas zu verändern. „Eine Gesetzgebung in der EU ist sehr langwierig und kann auch 15 Jahre dauern“, spricht Helmut Scholz aus Erfahrung.

Unterschriftenlisten liegen aus

Im Landtag will Simone Oldenburg möglichst bald einen Antrag einreichen, den sie aber mit den betroffenen Fischern abstimmen möchte. Uwe Dunkelmann hat sich mit Kollegen bis nach Usedom vernetzt. Mit ihnen wird er spätestens im Mai besprechen, wie sie weiter um ihre Existenzen kämpfen wollen. Sie legen zurzeit Unterschriftenlisten aus, auf denen jeder unterzeichnen kann, dem die traditionelle Küstenfischerei wichtig ist. „Die Listen liegen vor allem bei Fischern aus“, sagt Dunkelmann.

