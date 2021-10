Erst in diesem Jahr hat Hendrik Poetzsch sein neues Studio „Die with Style Tattoo“ in Grevesmühlen eröffnet. Der Tätowierer spricht über das per EU-Verordnung drohende Verbot von Tätowierfarben ab dem 4. Januar 2022 und über eine Petition, die europaweit schon mehr als 120 000 Menschen mobilisiert hat.