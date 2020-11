Boltenhagen

Für einen Sommerabend war der 14. Juni 2020 ein sehr windiger. Irgendwie ungemütlich. Dennoch wollten Nils Fiedler und seine Familie mit Ehefrau Ariane und den beiden gemeinsamen Kindern Helena (4) und Henning (1) am Strandaufgang 12 in Boltenhagen den Tag ausklingen lassen.

Es war bereits nach 18 Uhr. Nils Fiedler kann sich an starken Wind und sehr hohe Wellen erinnern. „Wir haben unsere Kinder hinter den Strandkorb gesetzt, um sie vor dem Wind zu schützen“, erzählt der 49-Jährige, der mit seiner Familie in Berlin wohnt und in Wolfsburg arbeitet. Seine Eltern leben in Klütz. Die Elternzeit, die er für Henning genommen hatte, nutzte Nils Fiedler für einen Abstecher in seine alte Heimat. „Ich bin gern an der Ostsee und schwimme auch sehr gern“, begründet er.

Hilflose Person durch Zufall gesehen

Sein Blick wanderte an jenem Abend über das Wasser. Plötzlich entdeckte er jemanden, der nach ihm zu winken schien. Oder war das Pärchen gemeint, das gerade einen Spaziergang am Wasser machte? Es waren nicht mehr viele Menschen am Strand. „Ich habe das Pärchen gefragt, ob sie vielleicht gemeint sein könnten“, erzählt Nils Fiedler. Als es verneinte, sei ihm klar geworden, dass es sich bei der winkenden Person um einen Notfall handeln muss.

Ohne zu überlegen, läuft er ins Wasser. „Die Sandbank, die ich vorher 20 Meter entfernt beim Baden in den Wellen bemerkt hatte, existierte an dieser Stelle nicht mehr. Ich spürte eine starke Unterströmung“, berichtet der zweifache Vater, dessen Rettungsschwimmerlehrgänge mehr als 20 Jahre zurückliegen.

In den hohen Wellen griff er nach der hilfesuchenden Frau. „Sie war schon sehr erschöpft und hatte viel Wasser geschluckt“, erinnert er sich. Die erlernten Griffe funktionierten im starken Wellengang und mit der Strömung nicht. „Ich war richtig entsetzt, dass ich meine vielgeübten Techniken hier nicht anwenden konnte. Egal was ich gemacht habe, ich kam scheinbar nicht voran. Ich habe sie dann mehr oder weniger in Richtung Strand geschubst“, erzählt er.

Wollte niemanden zurücklassen

Der zuvor an Land angesprochene Mann kam ihm im Wasser zu Hilfe. „Doch plötzlich schien auch er in Seenot geraten zu sein und hat um Hilfe gerufen“, sagt Nils Fiedler. Um wen nun zuerst kümmern? Die Lage wurde immer bedrohlicher. „Ich habe ihm immer wieder zugerufen, dass er es schaffen wird und aufgeben keine Option ist. Aber auch in mir stiegen Zweifel hoch, ob wir es zu dritt wieder an den Strand schaffen werden. Ich wollte aber niemanden zurücklassen.“

Als Nils Fiedler endlich wieder Boden unter den Füßen hatte, reichte er dem Zweithelfer die Hand und half ihm ins flache Wasser. Gemeinsam stützten sie die in Not geratene Frau und trugen sie aus dem Wasser. „Sie stand scheinbar unter Schock und hat am Strand erst einmal nach ihrem Kamm gesucht, um sich die Haare zu richten“, erinnert er sich. Dem Zweithelfer sei es dann augenscheinlich deutlich schlechter gegangen. „Er wirkte sehr erschöpft, ich habe ihn erst mal gelagert und zum Aufwärmen in meine Badehandtücher gewickelt“, erzählt Nils Fiedler.

Rettung dauerte eine halbe Stunde

Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker Quelle: Archiv

Seine Ehefrau Ariane beobachtete die Rettungsaktion gemeinsam mit den Kindern in Sorge vom Strand aus und setzte auch den Notruf ab. Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker war damals beim Einsatz dabei. „Als wir eintrafen, war der Rettungsdienst bereits vor Ort“, erzählt er. Der Seniorin ging es so weit gut, sie musste aber zur Beobachtung ins Krankenhaus. „Die zweite Person war unterkühlt“, erinnert er sich. Auch der Zweithelfer wurde in die Klinik gebracht.

Dass die Rettung eine halbe Stunde in Anspruch nahm, war Nils Fiedler nicht bewusst. „Ich habe einfach gehandelt, ohne in diesem Moment an meine Familie und an die möglichen Gefahren durch das Corona-Virus zu denken“, gibt er zu.

Keine Rettungshilfen vor Ort

Die DLRG-Rettungstürme waren nach 18 Uhr nicht mehr besetzt. „Viel erschreckender fand ich, dass es keinerlei Rettungsmittel am Strand gab. Kein Rettungsring. Kein Board. Kein Seil“, sagt Nils Fiedler. „In den hohen Wellen bin ich in dieser Situation an meine Grenzen gestoßen.“

Raphael Wardecki, Bürgermeister von Boltenhagen Quelle: Ove Arscholl

Boltenhagens Bürgermeister Raphael Wardecki – mit dem Fakt konfrontiert – gibt zu, dass sich zwar auf der Seebrücke mehrere Rettungsringe befinden, aber nicht an anderer Stelle. „Ich werde das intern klären, dass sich an dieser Situation etwas ändert“, verspricht er. „Mit der DLRG haben wir einen guten Partner an der Seite. Aber an diesem Fall wird deutlich, dass sich Notfälle nicht an Dienst- und Jahreszeiten orientieren.“

Den Einsatz von Nils Fiedler und dem Zweitretter findet er lobenswert. „Es ist toll, wenn es Menschen gibt, die den Instinkt haben, zu helfen und ihre eigenen Interessen in den Hintergrund stellen.“

Dank von der Landrätin

Den Fall in die Öffentlichkeit gebracht hatte Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss. Bei der Kulturpreisverleihung des Landkreises im Oktober wollte sie sich bei Nils Fiedler und dem Zweithelfer, nach OZ-Informationen lebt er in Rehna, bedanken. In Zeiten von Corona ist der Empfang allerdings kleiner als geplant ausgefallen und nur ein Bruchteil der Gäste war eingeladen worden.

Kerstin Weiss, Landrätin von Nordwestmecklenburg Quelle: Ove Arscholl

Dennoch will es Kerstin Weiss nicht versäumen, den beiden Männern persönlich zu danken. „Sie haben ihre eigene Gesundheit riskiert, um jemand anderen aus einer Notlage zu befreien. Das ist nicht selbstverständlich. Ich finde es großartig, dass sie nicht nur eine gefährliche Situation richtig eingeschätzt, sondern dann auch Verantwortung übernommen haben und handelten. Das ist das, was man Zivilcourage nennt und es wäre schön, wenn viele Menschen so beherzt vorgehen würden.“

Als Held sieht sich Nils Fiedler jedenfalls nicht. „Ich möchte vielmehr die Gelegenheit nutzen, zu ermahnen, die Ostsee nie zu unterschätzen. Besonders bei solchem Wetter kann sie auch für gute Schwimmer schnell zur Herausforderung werden“, so Nils Fiedler. Vor allem sollten die Strandaufgänge mit mehr Rettungsgerät bestückt werden, meint er. „Vielleicht starten wir dafür mal eine Spendenaktion.“

Von Jana Franke