Grevesmühlen

Nachdem das Simnarcenter am Ploggensee 2012 seine Türen geschlossen hatte, stand die Baracke leer. In der Zwischenzeit gab es mehrere Interessenten für das Objekt in bester Lage, nun hat das DRK den Zuschlag erhalten. Der Kreisverband Nordwestmecklenburg hat das Gelände gekauft. Wie Geschäftsführer Ekkehard Giewald mitteilt, sei dort ein „Innovatives Wohnprojekt für Senioren“ geplant. Die genaue Umsetzung sowie ein Zeitplan sind derzeit allerdings noch unklar. Ursprünglich wollte ein privater Investor dort ein Scherstpflegeheim mit 30 Plätzen errichten. Nachdem es Probleme mit der Baugenehmigung gab, sprang er ab. Später war von einem Radlerhotel die Rede, das dort einziehen könnte.

Michael Prochnow