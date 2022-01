Ein harter Schlag sind die Corona-Regeln für ein Paar in Schattin (Nordwestmecklenburg). Claus Görtz darf seine Kunst nicht ausstellen. Ebenfalls betroffen ist seine Frau Cindy: Sie hat ihre Arbeit als Shiatsu-Therapeutin vorübergehend eingestellt. Das hat finanzielle und soziale Folgen.

Ehepaar in Schattin leidet unter Corona-Regeln: „Man führt ein geschmälertes Leben“

