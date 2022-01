Schattin

Ausstellungen in Innenräumen sind derzeit verboten. So hat es die Schweriner Landesregierung beschlossen. Für Claus Görtz aus Schattin sind Corona-Regeln wie diese fatal. Der 58-Jährige verdient den Lebensunterhalt als Künstler. Dabei ist sein Verdienst gerade jetzt sehr wichtig, denn: „Im Moment bin ich der Alleinverdiener.“

Von den Corona-Regeln ist auch seine Frau Cindy betroffen. Sie arbeitet seit 1999 als Shiatsu-Therapeutin in einer eigenen Praxis. Zu finden ist sie in Schattin. Normalerweise. Jetzt hat Cindy Görtz ihre Arbeit vorübergehend eingestellt.

Sie ist zu der Erkenntnis gekommen: „Ich will unter diesen Bedingungen nicht arbeiten.“ Immer wieder wechseln die Einschränkungen. Mal können Shiatsu-Therapeuten in Mecklenburg-Vorpommern gar nicht arbeiten, weil die Landesregierung „körpernahe Dienstleistungen“ untersagt, mal sind die Regeln lockerer.

Derzeit dürfen Shiatsu-Therapeuten nur unter 2G plus arbeiten. Die Kunden müssen beweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Außerdem haben sie ein Zertifikat vorzulegen, mit dem sie einen aktuellen negativen Corona-Test nachweisen.

„Es ist alles heruntergefahren“

Ähnlich ergeht es Claus Görtz. Er sagt: „Es ist alles heruntergefahren. Ich habe keine Ausstellungen mehr.“ Die letzte war vor einem Jahr: eine Gemeinschaftsausstellung in der Galerie Heissings Art in Lübeck. In Schattin stellte der Bildhauer das letzte Mal an Pfingsten 2020 bei der landesweiten Aktion „Kunst offen“ aus.

„Es kamen viel weniger Besucher als sonst“, berichtet er. Auch dabei spielten Corona-Regeln eine große Rolle. Der Schattiner Künstler betont: „Ich muss aber zusehen, dass ich etwas verkaufe.“ Derzeit laufe der Verkauf nur über die Galerie.

„Man führt ein geschmälertes Leben“

Claus Görtz lehnt eine finanzielle Unterstützung durch den Staat ab. Er erklärt: „Ich will damit gar nichts zu tun haben, sondern so unabhängig wie möglich leben.“ Er und seine Frau müssten zusehen, dass sie das Geld zusammenhalten. „Man führt ein geschmälertes Leben“, sagt Claus Görtz. Er habe aber nie viel Geld und anderen Besitz gebraucht. Die Einfachheit sei seine Philosophie. „Solange ich etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf habe, ist es okay.“

Veranstaltungen gab es im „Glassalon“ von Claus Görtz wegen der Corona-Regeln seit neun Monaten nicht mehr. Quelle: Jürgen Lenz

Wenn nötig, würde Claus Görtz jeden Job machen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. „Ich bin mir zu nichts zu schade“, sagt er.

Der Schattiner vermisst die Veranstaltungen, die er normalerweise in seinem „Glassalon“ organisiert. Seit Beginn der Pandemie ist das mal möglich, mal nicht. Die letzte Veranstaltung liegt schon neun Monate zurück.

„Mir fehlt die Kommunikation“

„Ich bin auch offen für Vorträge“, sagt Claus Görtz. Er mag Menschen, ist gerne in Gesellschaft. Jetzt bedauert er: „Mir fehlt die Kommunikation.“ Er und seine Frau würden jetzt zurückgezogener leben.

Mit der Corona- und Kulturpolitik in Deutschland ist Claus Görtz überhaupt nicht einverstanden. Er sagt: „Ich habe kein Verständnis dafür, wie hier mit der Kultur umgegangen wird.“ Ihr werde sehr geschadet, erklärt der Schattiner. Ihm tun auch die anderen Künstler leid. Er hat den Eindruck, dass Kultur nicht mehr sein soll.

Dann sagt er: „Ich habe das Gefühl, dass die Pharmaindustrie die Politik unter Druck setzt.“ Die Politiker würden ihrerseits Druck auf die Menschen ausüben, damit sich alle impfen lassen. Die Gesellschaft werde gespalten.

Görtz sagt: „Es ist doch jedem seine eigene Entscheidung, ober er sich impfen lässt oder nicht.“ Das solle respektiert werden. Ob er selbst geimpft ist oder nicht, will Claus Görtz nicht öffentlich machen. Er meint, Menschen sollten nicht nach Geimpften und Nichtgeimpften unterteilt werden. Das passiere aber.

Was der Künstler ebenfalls beunruhigend für sich und die Gesellschaft findet: „Es wird sehr viel Geld gedruckt. Am Ende hat es keinen Wert mehr.“

Von Jürgen Lenz