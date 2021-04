Leonhard und Marlis Ehlen leben in Bäk (Schleswig-Holstein) unmittelbar an der Landesgrenze zu MV. Seit dem Einreiseverbot dürfen sie nicht mehr wie gewohnt dort einkaufen. In einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schilderten sie ihren Unmut. Nun kam eine Antwort aus Schwerin.