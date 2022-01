Herrnburg

So laut war das Läuten der Kirchenglocken in Herrnburg seit 1917 nicht mehr. Im ganzen Ort ist es jetzt zu hören. Die Ursache: Im Kirchturm hängt wieder eine große Glocke. Der Vorgänger wurde 1917 zu Kriegszwecken eingeschmolzen. Seitdem klaffte eine große Lücke im Herrnburger Glockenstuhl.

„Ein Ehepaar aus Lübeck hat die Glocke gespendet“, erklärt die Herrnburger Pastorin Claudia Steinbrück. Es hat familiäre Wurzeln in Mecklenburg. Der Mann stammt aus Schwerin, war nach dem Fall der Mauer mehrmals in Herrnburg zu Besuch, erfuhr davon, dass die große Glocke fehlt. Dem Ehepaar war es wichtig, das zu ändern. In der Öffentlichkeit will es nicht als Spender auftreten. Claudia Steinbrück beziffert die Kosten auf rund 40 000 Euro. Sie findet die Spende großartig.

Glocke in Baden-Württemberg gegossen

Die neue Glocke ist eine Arbeit der Glockengießerei Bachert im baden-württembergischen Neunkirchen. Sie ist aus Bronze und 1100 Kilo schwer. „Die Glocke ist handwerklich hergestellt“, erläutert die Herrnburger Pastorin. Die Firma Turmuhren- und Läuteanlagenbau Udo Griwahl aus Grimmen übernahm die Montage.

Seit mehr als 30 Jahren führt Udo Griwahn eine der wenigen Firmen zwischen Berlin und Hamburg, die sich auf die Wartung von Turmglocken und -uhren spezialisiert haben. Der 56-Jährige und seine Mitarbeiter kümmern sich um die Kontrolle und Reparatur von rund 1000 Glocken und 120 Turmuhren – auch um die des Hamburger Michels und einiger Kirchen in Potsdam.

Geigenbauer kümmert sich um die Kirchturmuhr

Um die 2020 restaurierte Kirchturmuhr in Herrnburg kümmert sich der Geigenbauer Bernhard Ritschard. Er hat seine Werkstatt im Pfarrhaus. Einmal in der Woche steigt er den Kirchturm hinauf, um den Gang der über 200 Jahre alten Uhr zu korrigieren. Immer wieder geht sie ein wenig nach oder vor.

In einer „Metallmobilmachungsstelle“ in Schönberg kontrollieren Männer zahlreiche Glocken aus der Region, die eingeschmolzen werden sollen. Quelle: Volkskundemuseum Schönberg

Seit dem 18. Jahrhundert läuten in Herrnburg zwei kleinere Glocken. Ihre Inschriften tragen die Namen der damaligen Herrscher von Mecklenburg-Strelitz, der Pastoren und der Kirchenältesten. In den beiden Weltkriegen drohte auch ihnen wie vielen anderen Glocken, als „kriegswichtiges Material“ eingeschmolzen zu werden. Die Glocken mit weniger Metall blieben aber verschont.

Die dritte Glocke war mit Abstand die größte. Sie maß 122 Zentimeter im Durchmesser und war 98 Zentimeter hoch. Handwerker gossen sie 1690 in Ratzeburg.

65 000 Glocken im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen

Arbeiter transportieren sie im Juli 1917 zu einer „Metallmobilmachungsstelle“ in der Siemzer Straße in Schönberg, der heutigen August-Bebel-Straße. Dorthin ließen die Behörden alle beschlagnahmten Glocken aus dem Fürstentum Ratzeburg bringen – auch die des Ratzeburger Domes. Dann verliert sich ihre Spur. Wo und wann genau die Glocken aus Herrnburg und anderen Orten des Fürstentums zerstört wurden, ist nicht bekannt. Belegt ist dagegen, dass in Deutschland während des Ersten Weltkriegs rund 65 000 Kirchenglocken eingeschmolzen wurden.

Verziert ist die neue Glocke in Herrnburg mit dem Siegel der Kirchengemeinde und vier stilisierten Symbolen: Ähre, Traube, Sonne und Mond. Sie beziehen sich auf die Inschrift, einem Zitat aus dem Alten Testament: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Claudia Steinbrück sagt über die Inschrift: „Sie wird beim Läuten der Glocke mitschwingen und uns daran erinnern, dass unser Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung gebraucht wird.“

Salome Danne vom Kirchengemeinderat sagt über das Läuten der Kirchenglocken in Herrnburg: „Der Klang ist jetzt viel voller.“ Dem stimmt Claudia Steinbrück zu. Sie erklärt: „Die neue Glocke gibt dem Läuten ein anderes Gewicht, mehr Tiefe, und der Klang trägt auch viel weiter.“ Sie hängt wie auch die beiden kleineren Glocken an den historischen Eichenjochen und wird elektrisch geläutet.

