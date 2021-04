Dassow

Die Vereine der Stadt Dassow können sich glücklich schätzen, dass ihre Kommune es sich leisten kann, ganze 14 000 Euro an sie zu verteilen. Die Mitglieder des Sozialausschusses haben das Geld anhand von Anträgen der Vereine verteilt.

SV Dassow bekommt größten Anteil

Beantragt hatten sie eigentlich insgesamt 17 050 Euro. Um alle gleich zu behandeln, reduzierte die Ausschussvorsitzende alle neun Anträge gleichermaßen um 17,9 Prozent. Den größten Anteil der 14 000 Euro erhält der größte Verein, der SV Dassow 24 mit 7800 Euro. „Das meiste Geld fließt ins Gebäude und die Sportanlage“, sagt der Vereinsvorsitzende Marko Kühl. „Neben den laufenden Kosten haben wir zusätzliche Ausgaben, um Hygienekonzepte wegen Corona umzusetzen. Aktuell werden auch die Krafträume erneuert“, sagt Kühl.

Stabil 400 Mitglieder

Momentan könnten eigentlich nur die Radsportler individuell draußen trainieren. „Und die Krafträume dürfen einzeln genutzt werden. Das hat dazu geführt, dass die Kraftsportabteilung in der Pandemie deutlich gewachsen ist.“ Obwohl der Vereinssport des SV Dassow 24 seit etwa vier Monaten komplett ausgebremst ist, gibt es kaum Mitgliederschwund. „Wir hatten vier Austritte, die aber mit Umzügen zusammenhingen. Der Verein hat stabil etwa 400 Mitglieder“, sagt Marko Kühl, der sich vor allem darum sorgt, wie und wann es im Fußball weitergehen kann.

Marko Kühl (47) ist Vorsitzender des SV Dassow 24. Momentan sorgt er sich wegen Schäden am Sportplatz durch Wildschweine. Quelle: Jürgen Lenz

Wildschweine richten Schäden an

Da derzeit kein Betrieb auf dem Sportplatz ist, renoviert der Platzwart dort die Tore und erneuert Netze. „Außerdem müssen wir in Abwehrmaßnahmen gegen Wildschweine investieren. Die richten momentan viele Schäden an und machen uns das Leben schwer“, sagt Marko Kühl. Durch die Lage in der Stadt könnten auch Jäger kaum etwas gegen die Tiere unternehmen. „Außerdem macht es die alte Liegenschaft schwer, neue Zäune zu bauen, ohne die ganzen Bäume zu entfernen“, erklärt der Vorsitzende. Dennoch haben einige Vereinsmitglieder den Frühjahrsputz am Wochenende genutzt, auch etwas am Sportgelände zu machen.

Vierstellige Beträge

Der Heimat- und Tourismusverein mit 1231 Euro, der MC Dassow mit 1275 Euro und der Jugend- und Kultur- und Freizeitverein der Stadt mit 1232 Euro sind die Empfänger weiterer vierstelliger Eurobeträge. Die Heimat- und Tourismusfreunde um den Vorsitzenden Hans Espenschied werden das Geld in Arbeiten an ihrer Altenteilerkate stecken. Die Mitglieder wollen das Obergeschoss renovieren und die Ausstellung neu gestalten, nachdem sie erst vor Kurzem einen Wasserschaden mit viel Eigenleistung behoben hatten.

Motorsportler wollen in Strecke investieren

Die Motorsportler vom MC Dassow wollen in ihre Rennstrecke investieren. Der Jugend-, Kultur- und Freizeitverein nutzt seinen Zuschuss vor allem für die Familienbildungsstätte. Sobald wieder Veranstaltungen möglich sind, ist das Geld auch dafür gedacht. Zwei Anträge auf Förderung hatte auch der Schulförderverein eingereicht. Er bekommt 410 Euro für die Organisation eines Schulfestes und weitere 575 Euro für die Anschaffung eines Schwebebalkens für den Turnunterricht.

Das Schulfest vor den Sommerferien organisiert jedes Jahr der Förderverein der Regionalen Schule mit Grundschule Dassow. Quelle: Behnk Malte

Jeweils 410 Euro gehen an den Anglerverein „Untere Stepenitz“ für das Familienangeln und den Umweltschutz und an den Verein „Spielplatz Rosengarten“ für eine Picknick-Garnitur. Der Rassegeflügelzuchtverein bekommt 657 Euro, die er für sein Vereinshaus nutzen möchte.

Viele Kommunen zahlen weniger an Vereine

Im Vergleich: Während die Stadt Dassow 14 000 Euro für ihre Vereine einplant, konnte sich die Stadt Schönberg 2020 für ihre Vereine 10 000 Euro leisten. Auch andere Gemeinden geben weniger aus. Das Ostseebad Boltenhagen zum Beispiel hat im vergangenen Jahr 4000 Euro für die Vereine bereitgestellt. Die ziemlich klamme Stadt Klütz konnte nur 500 Euro verteilen. So viel Geld wie Grevesmühlen, 30 000 Euro, vergibt im Landkreis kaum eine Kommune an die Ehrenamtler. Hier sind es aber auch große Organisationen wie die Schuldnerberatung, die hohe Kosten haben.

Von Malte Behnk