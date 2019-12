Norbert Koch von Manuela Schwesig ausgezeichnet

Grevesmühlen/Schwerin

Der Grevesmühlener Norbert Koch engagiert sich seit Jahren für die Lidahilfe in Grevesmühlen. Zusammen mit 56 weiteren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern erhielt er im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais in Schwerin die Ehrennadel des Landes. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie Sozialministerin Stefanie Drese nahmen die Ehrungen vor. Eine Urkunde, eine Ehrennadel und ein Mehr-Gänge-Menü ließen die ehrenamtlichen Frauen und Männer einen entspannten und auch emotionalen Vormittag erleben. Manuela Schwesig würdigte in ihrer Ansprache die Leistungen der Männer und Frauen: „Unsere Ehrenamtler arbeiten so vielseitig, dass man gar nicht alles aufzählen kann. Sie helfen bei Bränden wie in Lübtheen, sie trainieren Kinder oder arbeiten im Hospiz. Die oft seit Jahrzehnten geleistete Arbeit kann man nicht oft genug würdigen.“

Sie erklärte, dass gerade in einer Zeit, in der der Ton rauer geworden sei, noch mehr auf das Ehrenamt geachtet werden müsse. „Immerhin engagieren sich mehr als 600000 Ehrenamtler im Land. Das ist eine tolle Zahl“, sagte sie und versprach, dass trotz vieler und langer Diskussionen nun auch die Ehrenamtskarte auf einem guten Wege sei, ausgegeben werden zu können. „Wenn der Bäcker um die Ecke oder der Lebensmittelladen im eigenen Ort mitmachen, ist viel erreicht. Auch wenn der Weg dahin nicht immer einfach ist“, erklärte die Ministerin, die abschließend mit vielen persönlichen Gesprächen die Zeremonie ausklingen ließ.

Von Maik Freitag