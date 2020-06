Grevesmühlen

Die Schüler freuen sich, dass die Ferien endlich beginnen, doch auch die Lehrer feiern. Zumindest jene, die an den Schule in den Wohngebieten am Wasserturm und im Ploggenering in Grevesmühlen unterrichten. Die Planer haben den ersten Entwurf für den Schulcampus in Grevesmühlen vorgestellt. Und der stößt bei den Pädagogen auf Begeisterung. „Das ist ein geniales Konzept, so bleibe ich hier noch viele Jahre. ich freu’ mich drauf“, kommentierte eine Lehrerin das Konzept, dass das Architekurbüro Schneekloth aus Schwerin in Grevesmühlen jetzt vorstellte.

Ein Arbeitsmodell des Schulcampus zeigt die grobe Richtung, vorn links ist die Mehrzweckhalle, rechts das Gebäude der Grundschule, das stehen bleiben soll, blau sind die Neubauten der Grundschule (rechts), die Aula und Mensa (rechts oben), die Regionalschule (links oben) und die Mosaikschule (vor der Mehrzweckhalle) Quelle: Prochnow

Lehrer haben von Beginn an mitgeplant

Der Hauptgrund für die breite Zustimmung unter den Lehrern hat mehrere Ursachen. Zum einen sind die betroffenen Schulen und ihre Mitarbeiter von Beginn an in die Planungen mit einbezogen worden. Hauptsächlich aber geht es um die Nachricht, dass nicht – wir ursprünglich vorgesehen – aus dem alten Bestand das Beste herausgeholt werden soll, sondern mehrere Neubauten zahlreiche Möglichkeiten für unterschiedlichste Konzepte bieten. Denn die ersten Ideen, die einen Zentralbau auf der Bürgermeisterwiese vorsahen vor der Wasserturmschule und diverse Anbauten an der Grund- und der Regionalschule sind aus Kostengründen längst in der Schublade gelandet. Stattdessen sollen mehrere Neubauten auf den Freiflächen hinter den (noch vorhandenen) Grundschulgebäuden, also in Richtung B 105 östlich der Mehrzweckhalle entstehen. Erhalten bleibt lediglich das erste Haus aus Richtung Ploggenseering der Grundschule, das als Hort genutzt werden soll. Die beiden übrigen Grundschulgebäude werden abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Blick von oben auf den Schulkomplex im Osten von Grevesmühlen mit der Regionalen Schule "Am Wasserturm" (rechts) und der Grundschule am Ploggensee. Quelle: Michael Prochnow

Die Wasserturmschule könnte, wenn es nach Plan läuft, auch in fünf Jahren also bis 2025 leergezogen werden. Was danach mit dem Gebäude passieren soll, ist noch unklar. Dafür ist ein Neubau in Winkelform mit vier Geschossen geplant. Zum Konzept gehört auch ein Zentralgebäude mit Mensa und Aula sowie vielfach nutzbaren Flächen wie beispielsweise einer zusätzliche Tunrhalle im Obergeschoss. Die Mosaikschule, die von der Diakonie betrieben wird, plant ebenfalls einen Neubau auf dem Areal. Diesen Teil des Campus finanziert die Diakonie selbst.

Grundschule bis 2023, Regionalschule bis 2025

Die Grundschule könnte 2023 bezogen werden, die Regionalschule bereits 2025 – wenn die Stadtvertreter im August einen entsprechenden Beschluss fassen und die konkreten Planungen beginnen können. Auf rund 30 Millionen Euro sind die derzeitigen Kostenschätzungen für den Neubau inklusive Außenanlagen.

Lars Prahler, 48, Bürgermeister von Grevesmühlen: „Ein Neubau macht Sinn.“ Quelle: Michael Prochnow

Wie Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler betonte, habe das Architekturbüro den Umbau der Bestandsgebäude relativ schnell verworfen, da man zu viele Kompromisse hätte eingehen müssen. „Und von den Kosten läuft es am Ende auf die gleiche Summe hinaus. Deshalb macht das jetzige Konzept Sinn.“ Die Bürgermeister-Wiese, auf der der ursprüngliche Neubau geplant war, soll nun für die neue Verkehrsführung genutzt werden. Eine Buswendeschleife ist angedacht auf dem Platz, ebenso Anfahrtswege für die Eltern, Stellplätze für Reisebusse etc. „Aber dieser Teil befindet sich aktuell noch in der Ideenfindung“, so Prahler.

30 Millionen Euro Gesamtkosten

Bei den Stadtvertretern stießen die Planungen auf breite Zustimmung. Volkmar Schulz

Volkmar Schulz (Die Linke) Quelle: Michael Prochnow

(Fraktion Die Linke) brachte es auf den Punkt: „Das ist genau der richtige Ort für dieses Projekt, eine sehr gute Entscheidung der Planer.“ Ähnlich agrumentierte auch Erich Reppenhagen (SPD-Fraktion): „Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe.“

Ein Beschluss allerdings soll erst am 3. August gefasst werden. Wenn die Fraktionen sich denn einig sind. Denn davon hängt es ab, ob der jetzt vorgestellte Zeitplan, der im Herbst ansetzt, auch umgesetzt werden kann. Finanziell sei das Projekt mit rund 30 Millionen Euro Gesamtkosten durchaus zu stemmen, teilte Kristine Lenschow, Kämmerin der Stadt Grevesmühlen mit. „Natürlich belastet es den Haushalt, aber es ist nicht unmöglich.“ 6,4 Millionen Euro Förderung hat die Stadt bereits erhalten für den ersten Bauabschnitt. Nun hofft die Kommune auf weitere finanzielle Unterstützung aus Schwerin. Dass die fließen können, dafür sorgt unter anderem die Barrierefreiheit der neuen Gebäude sowie der Umstand, dass das Thema „digitale Schule“ nicht nur ein Konzept auf dem Papier bleiben soll. Sämtliche Gebäude verfügen über Fahrstühle.

Von Michael Prochnow