Ein Abend mit Thomas Lenz: Alles, was sie schon immer wissen wollten

Zum Lese- und Klönabend mit dem Autor und Moderator Thomas Lenz lädt das Volkskundemuseum in Schönberg ein. Beginn: am Donnerstag, den 6. Februar, um 19 Uhr.

Thomas Lenz wird etwa eine Stunde Geschichten aus seinem neuen Buch lesen. Es ist der siebte Band der Reihe „Kaum zu glauben – Wissen zum Weitersagen“. Danach sind alle Zuhörer zum Klönen eingeladen. Thomas Lenz kündigt an, dass er auch ein paar plattdeutsche Geschichten mitbringt, die nicht aus dem Buch stammen.

Erstaunliches aus der Welt des Wissens

Der 48-Jährige aus Roxin behandelt in seiner Lesung mit gewohnt spitzer Zunge Merkwürdiges und Seltsames. Seine Themen sind Erdkunde, Religion und Geschichte, Sprichwörter und Redewendungen aus der Welt von Bauern und Banditen, Rittern und Richtern, Kunst und Kirche. Er gibt originelle Antworten auf Fragen wie: Wem versohlen wir den Hintern, wie funktionieren Horoskope, und was bitte schön ist ein Armleuchter? Oder auch: Welches Jahr hat es nie gegeben, wer begibt sich auf den Holzweg, wie kam das Spanferkel zu seinem Namen, warum gehen wir gelegentlich auf die Barrikaden, warum führen wir manchmal etwas im Schilde und wem steht das Wasser wirklich bis zum Hals? Die Antworten gibt Thomas Lenz bei der Lesung in Schönberg. Er lädt die Zuhörer ein: „Begeben Sie sich auf eine Reise voller Überraschungen! Begegnen Sie heulenden Schlosshunden, hinterhältigen Haderlumpen und dem pfiffigen Kai aus der Kiste!“

Die Geschichten stammen aus der Rundfunkserie „Kaum zu glauben – Wissen zum Weitersagen.“ Die beliebte Reihe läuft seit mehr als zehn Jahren. Aus den besten Folgen sind mittlerweile sieben erfolgreiche Bücher entstanden.

Thomas Lenz tritt in ganz Norddeutschland auf

Thomas Lenz ist auf einem Bauernhof in Roxin aufgewachsen. Er hat in Bad Doberan Forstwirt gelernt und in Kiel Theologie studiert. In Schwerin, Hamburg und Kiel moderiert er hochdeutsche und plattdeutsche Sendungen. Seit etlichen Jahren schreibt er teils bissige, teils nachdenkliche Texte für die plattdeutsche Hörfunkreihe „Hör mal’n beten to“. Mit eigenen hoch- und plattdeutschen Programmen tritt er in ganz Norddeutschland auf.

Der Eintritt zum Lese- und Klönabend in Schönberg ist frei. Das Volkskundemuseum bittet um Spenden.

