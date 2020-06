Grevesmühlen

Die ungarische Bevölkerung ist nicht gerade berühmt dafür, nett zu sein, behauptet Li Jing Qi. Der 18-Jährige muss es wissen. Er ist dort geboren und aufgewachsen. Aber der junge Mann chinesischer Abstammung ist alles andere als unfreundlich. Das bestätigen auch Antje und Marko Fuchs. Die beiden Grevesmühlener waren fast ein Jahr lang Gasteltern für Li Jing Qi und schätzen an ihm vor allem die Mischung aus asiatischer Höflichkeit und europäischer Offenheit, wie sie sagen.

Offen geht er zum Beispiel damit um, dass sein Name nicht gerade ideal ist. Li ist der Familienname und Jing Qi sein Vorname. Doch mit dem wird er eigentlich nur noch von seinen Eltern angesprochen. Vom Kindergarten an bis zum Ende der Grundschulzeit – in Ungarn endet sie nach der achten Klasse – wurde er von Freunden, Erziehern und Lehrern einfach nur Qi-Qi gerufen.

Anzeige

Ab der neunten Klasse war ihm das allerdings zu peinlich und er erklärte sich selbst zu – deutsch ausgesprochen – Adam. „Ich habe im Internet nach guten Jungennamen gesucht und Adam hat mir am besten gefallen“, erinnert er sich.

Weitere OZ+ Artikel

Von Budapest nach Grevesmühlen

Seit September vergangenen Jahres ist Adam in Grevesmühlen. Über das Austauschprogramm yfu – youth for understandig – hat er sich für ein Jahr in Deutschland beworben. „Ich lerne seit der ersten Klasse die deutsche Sprache. Aber sie ist nicht einfach“, gibt er zu. Der. Die. Das. Dann die ganzen Endungen. „Wenn ich unsicher bin, dann spreche ich ganz schnell und hoffe, dass niemand meine Fehler merkt“, sagt er lachend.

Von Budapest angereist, war es anfangs dann doch ein kleiner Kulturschock in Grevesmühlen. Aber die Kleinstadt ist ihm schnell ans Herz gewachsen, sagt er. In Ungarn wäre er jetzt eigentlich schon in der zwölften Klasse und hätte das Abitur seit ein paar Tagen hinter sich. Doch hier am Grevesmühlener Gymnasium besuchte er noch einmal die elfte Klasse mit den Leistungskursen Mathematik und Geschichte. „Die Themen in Geschichte ähneln sich mit denen in Ungarn. In Mathe rechnen wir einiges aber anders“, gibt er zu.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Aufenthalt drohte zu scheitern

Doch wie geplant lief das Austauschjahr durch Corona nicht. Im noch laufenden Halbjahr war kaum Unterricht und mit Beginn der Krise drohte sein Aufenthalt zu scheitern. „Die Organisation schrieb mir eine Mail, dass das Austauschjahr abgebrochen wird“, erinnert sich Adam. Mit zwei weiteren Jugendlichen ist er nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist. Sie fanden Gasteltern in Schwerin und Kirch-Mummendorf. „Sie fuhren nach Hause, ich wollte aber bleiben“, sagt Adam. Nach weiteren Mails mit der Organisation kam dann grünes Licht: Er durfte bleiben – sehr zur Freude von Jonas und Marlene, den Kindern von Antje und Marko Fuchs.

Gerade im 15-jährigen Jonas hat Adam eine Art kleinen Bruder und guten Freund gefunden. Sie haben gemeinsame Interessen und verstanden sich von Anfang an gut. Für Marlene steht nun fest: Der nächste Gast muss für sie eine Art große Schwester sein. Doch zunächst macht sich Jonas auf in die weite Welt. Kanada soll es werden. „Die englische Region“, sagt der Neuntklässler. Französisch sei nicht so sein Ding, gibt er zu. Nach der zehnten Klasse will er starten.

Gastschwester möchte in einem Austauschjahr nach Spanien

Marlene möchte später nach Spanien. Warum? Na, weil der Pferdefilm „Ostwind 3“ dort gespielt hat, begründet die Grundschülerin, die nach der vierten Klasse im Sommer auf das Goethegymnasium in Schwerin wechselt.

Musik ist ihr Leben. Überhaupt ist die Familie musikalisch. Papa Marko spielt Saxofon, Mama Antje Klarinette und Saxofon, Jonas Cello sowie Posaune und Marlene Querflöte. Somit war klar, dass Adam mit seinen Spielfähigkeiten auf dem Saxofon und der Klarinette bestens in die Familie passt. Doch ein gemeinsames Konzert musste ausfallen – er wechselte hier nämlich zum Klavier. Außerdem fuhr er vor Corona dreimal in der Woche nach Schwerin zum Hip Hop-Unterricht. „Adam erklärte uns gleich am ersten Abend, dass er im Internet gesehen hat, dass er in Schwerin zum Trainieren fahren könnte“, sagt Antje Fuchs. Gesagt, getan. Und letztlich entpuppte er sich als wahrer Meister und sollte sogar zur Ostdeutschen Meisterschaft nach Magdeburg fahren, zu der Familie Fuchs ihn begleitet hätte. Und dann kam Corona.

Kontakt mit der Familie per Videochat

Während seines Aufenthalts hatte er mindestens einmal in der Woche mit seinen Eltern und seiner 20-jährigen Schwester per Videochat Kontakt. Seine Familie wohnt in Ungarn in einer Mehrzimmerwohnung. Vor allem das große Haus seiner Gastfamilie und der Garten werden ihm fehlen. Als Großstadtmensch hatte Adam noch nie einen Rasenmäher bedient. Das genoss der 18-Jährige hier. Sogar einen Rasentraktor durfte er fahren. „Das hat Spaß gemacht!“ Neu für ihn war auch ein echter, geschmückter Tannenbaum zu Weihnachten. Denn die Zeit wird in seiner Familie aufgrund ihrer Herkunft weniger zelebriert.

„Ich habe mich hier nie fremd gefühlt und die Familie hat mich überall mit einbezogen“, blickt er auf seine Zeit in Grevesmühlen zurück. Am heutigen Donnerstag geht es wieder Richtung Heimat. Wäre er vor zwei Wochen abgereist, hätte er in seiner Heimat noch 14 Tage in Quarantäne gemusst. Das ist mit den Lockerungen der Corona-Regeln nun nicht mehr der Fall. Wird er noch einmal nach Deutschland kommen? „Ich habe überlegt, hier zu studieren“, erklärt er. Dann aber in einer Großstadt, fügt er lachend hinzu.

Adam ist bereits der zweite Gastschüler der Familie

Und Familie Fuchs, wird es demnächst noch einen weiteren Gastschüler geben? Erfahrungen haben sie ja. Adam ist bereits der zweite Austauschschüler. Vor vier Jahren begrüßten sie eine junge Dame aus Brasilien. Antje Fuchs war 1991/92 selbst Austauschschülerin und für ein Jahr in den USA. „Schon damals stand für mich fest: Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch Gastmutter sein“, erzählt sie lachend. Doch genaue Pläne für einen dritten Gast aus dem Ausland gibt es noch nicht. Vielleicht, wenn Jonas von seinem Kanada-Trip zurück ist. Bis dahin engagiert sich Antje Fuchs weiterhin ehrenamtlich bei der Austauschorganisation „yfu“. Sie betreute bereits deutsche Schüler, die ins Ausland wollen, und Austauschschüler, die nach Deutschland kommen.

Egal, ob Sie Gastfamilie werden und Ihr Kind ins Ausland schicken wollen: Weitere Infos zur Organisation gibt es unter der Internetadresse www.yfu.de, unter der Telefonnummer 040/2270020 oder per Mail unter gastfamilien@yfu.de.

Lesen Sie auch

Von Jana Franke