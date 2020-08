Grevesmühlen

Wollen wir ein Video gucken? Hah! Waren das noch Zeiten. An einen Kunden, der nach einer Videokassette fragte, kann sich Sebastian Harms erinnern. Vor langer Zeit war es. Ein Horrorfilm sei es gewesen, weiß er. „Es gibt tatsächlich noch den einen oder anderen Liebhaber, der Videokassetten nicht missen möchte“, bestätigt der 33-Jährige.

2016 hat er sich mit der Videothek in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen selbstständig gemacht. Schon damals zeichnete sich ab: Die klassische Videothek scheint auszusterben. Streamingdienste wie Amazon Prime, Netflix, Disney Plus oder Deutschlands größte Online-Videothek Maxdome sagen DVDs, Blu-rays und erst recht Videokassetten den Kampf an. In Verkaufsregalen sind Filme auf Band nur noch in Ausnahmefällen zu finden, auf Scheibe gibt es sie – noch! Aber wenn ich sie nicht kaufen, sondern nur leihen möchte, werde ich in der Region kaum fündig. In der Google-Suchmaschine ist in der Umgebung nur noch eine Videothek zu finden: die von Sebastian Harms in Grevesmühlen. Wismar? Fehlanzeige! Lübeck und Schwerin – nichts! Schönberg hatte auch mal eine. Das Aus kam in den 1990er-Jahren, das Haus verfällt zusehends. Viele Inhaber haben die Segel gestrichen.

Eine Aufschrift verrät es: Eine Videothek war in diesem Haus untergebracht, das in Schönberg verfällt. Mitte der 90er Jahre kam das Aus. Quelle: Jürgen Lenz

Nur noch 345 Videotheken deutschlandweit

Noch im Februar 2014 tönte der Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in Deutschland ( IVD) mit Sitz in Düsseldorf – hier sind nach Verbandsangaben rund 80 Prozent der deutschen Videotheken Mitglied –, dass der deutsche Videomarkt, sowohl was den Verleihumsatz als auch die Videothekenanzahl betrifft, im europäischen Vergleich gut da stehe. Nach Erhebungen hätten die Videotheken in Deutschland im Jahr 2012 nach Spitzenreiter Großbritannien den europaweit zweithöchsten Umsatz gehabt. In Gesamt-Europa sei die Anzahl der Geschäfte seit 2007 bis dato um 62 Prozent gesunken – in Deutschland um 64 Prozent. Sechs Jahre weiter nun ein anderes Bild: Von 1544 Betrieben waren es im Jahr 2019 nur noch 345 deutschlandweit. Tendenz sinkend.

Ja, wo ist denn eine? Videotheken sind rar. In Grevesmühlen gibt es eine - von nur noch 345 in Deutschland. Quelle: Jana Franke

Als Sebastian Harms die Videothek in Grevesmühlen vor vier Jahren übernahm, standen den Kunden 1000 Filme zum Ausleihen zur Verfügung. Mittlerweile sind es nur noch die Hälfte. „Der Ankauf der Filme ist kostenintensiv“, begründet der Grevesmühlener. Oftmals zahlt er das Drei- oder Vierfache pro DVD und Blu-ray, als sie später im Handel kosten. „Es blutet einem das Herz, wenn Filme dann nicht ausgeliehen werden und es letztlich nicht einmal ein Plus-Minus-Null-Geschäft ist“, erklärt der gelernte Einzelhandelskaufmann, der lange in einem Elektrofachmarkt in Hamburg arbeitete.

Action und Superhelden gehen immer

Er muss genau kalkulieren, welche Filme er noch aufkauft. „Action und Superhelden gehen eigentlich immer“, weiß er. Aber auch hier gehen die Zahlen zurück. Zu streamen ist natürlich einfach. Dafür muss man nicht losfahren: Kuscheldecke auf die Couch geworfen, Fernseher an, Film ausgesucht und los geht’s. „Qualitativ allerdings kommt selbst ein HD-Stream nicht an eine DVD oder eine Blu-ray heran“, meint Sebastian Harms. Ton und Bild auf Scheibe sind seiner Meinung nach deutlich besser.

Die Videothek mit An- und Verkauf in der Wismarschen Straße in Grevesmühlen. Quelle: Jana Franke

Der Kunde zahlt pro ausgeliehene DVD oder Blu-ray und pro Tag 1,50 Euro. Da es schwer ist, allein vom Verleih zu leben, hat Sebastian Harms aus seiner einst klassischen Videothek einen An- und Verkauf mit Filmverleih gemacht. Es ist ein Paradies für Fans von alter Technik, alten Filmen, Kopfhörern, von gebrauchtem Lego-Spielzeug, selbst gebrauchte Handys können aufgekauft werden. Im Angebot hat er auch Spielekonsolen und Zubehör. Die älteste stammt übrigens aus den 1980er-Jahren: ein Atari 2600. Gameboys sind ebenso zu finden. Und im Regal der Spiele verstecken sich die Helden der Kindheit – Super Mario und Sonic, um nur zwei zu nennen.

Von An- und Verkauf bis zur Reparatur

„Wenn jemand seine Spiele- oder Filmsammlung auflösen will, kann er sich gern bei mir melden“, erklärt Harms. Pro Stück würde er im Schnitt zehn Cent zahlen. Nicht viel, aber man ist sie dann los und muss sie nicht wegwerfen. „Ich kaufe eigentlich alles auf, was interessant ist. Mir kann alles angeboten werden. Ablehnen kann ich immer noch“, umschreibt er. Sebastian Harms betont, dass er keinen Schrott verkauft. „Ich nehme alles in Augenschein und teste es aus, bevor es in den Verkauf geht.“ Er repariert und reinigt aber auch Konsolen und Zubehör.

Mit einer verstärkten Ankaufs-Nachfrage rechnet er Ende des Jahres, wenn Sony die neue Playstation 5 herausbringen möchte. „Im Moment ist kaum ein Rankommen an gebrauchte PS4, aber das wird sich mit dem neuen Modell ändern“, glaubt er. Dann werde der eine oder andere das Vierer-Modell abstoßen wollen, um sich das neue zu holen. „Dann kommt vielleicht auch jemand in den Genuss einer PS4, der nicht so viel Geld hat“, sagt er.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist die Videothek dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr.

