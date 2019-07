Dassow

Das gibt es weder in Mecklenburg, noch überhaupt in Europa in dieser Perfektion: In dieser Woche hat in Dassow die Star Wars-Ausstellung im Outpost One (Außenposten 1) eröffnet. In einer ehemaligen Getreidehalle im Travemünder Weg 20 an der Straße in Richtung Pötenitz haben Marc und Kirstin Langrock sich einen Traum erfüllt. Die Star Wars Fans haben auf mehreren Tausend Quadratmetern 29 Szenen aus der ersten Trilogie der legendären Filmreihe nachgestellt. Monatelang haben die Initiatoren Tonnenweise Müll aus der Halle entfernt, das Gebäude saniert und schließlich die Ausstellungsstücke, die teilweise aus der Sammlung von Marc Langrock, im richtigen Leben Rechtsanwalt in Hamburg, stammen, teilweise von Oliver Kolb gebaut wurden. Der Kulissenbauer hatte Marc Langrock auf einer Veranstaltungen kennengelernt, auf der sich alles um die Filme von George Lucas drehte. „Ich habe damals einen R2 D2 für ihn gebaut, seitdem hänge ich mit drin“, sagt er mit einem Lächeln. „Und ja, diese Aufgabe hier in Dassow ist ein wahr gewordener Kindheitstraum.“

Besucher vergessen zu fotografieren vor lauter Staunen

Dass sich Kirstin und Marc Langrock für die alte Halle in Dassow entschieden haben, hat mehrere Gründe. Zum einen brauchen sie Platz, und zwar viel davon. „Zum anderen leben wir in der Nähe, und es ist neben einer wunderschönen Gegend auch eine Region mit vielen Touristen und viel Potenzial“, sagt die junge Frau, die bereits die ersten Besuchergruppen durch die fantastisch gestalteten Räume geführt hat. „Wir mussten die Leute manchmal schon daran erinnern, dass sie Fotos machen dürfen, so haben sie gestaunt.“ Und tatsächlich, bereits der Eingangsbereich erinnert an berühmte Orte aus den Filmen, Decken, Fußböden, Wände – überall haben die Initiatoren die Drehorte nachgestellt. Mit viel Liebe zum Detail und noch mehr Fachwissen hat sich Oliver Kolb an die Figuren und Einrichtungen gemacht. Viele der Figuren sehen täuschend echt aus. „Aber es sind keine Originale, wir sind eine Fan Art Ausstellung“, betont Kolb. Alles sei nachgebaut und nachgestellt.

Und darum geht es in Star Wars Star Wars (englisch für Sternkriege) ist ein Film-Franchise, dessen Geschichte mit dem 1977 erschienenen Kinofilm „Krieg der Sterne“ (Originaltitel: Star Wars) begann. Schöpfer von Star Wars ist der Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas. Im Kern besteht Star Wars aus drei Filmtrilogien: der Originaltrilogie, die neben Krieg der Sterne die Filme „Das Imperium schlägt zurück“ (1980) und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ (1983) umfasst; der Prequel-Trilogie, die in der Zeit vor der Originaltrilogie spielt, mit den Filmen „Die dunkle Bedrohung“ (1999), „Angriff der Klonkrieger“ (2002) und „Die Rache der Sith“ (2005); und schließlich der inhaltlich auf die Originaltrilogie folgenden Sequel-Trilogie, die 2015 mit dem Film „Das Erwachen der Macht“ begann und 2017 mit „Die letzten Jedi“ fortgeführt wurde. Der neunte Teil ist für Ende 2019 unter dem Namen „Der Aufstieg Skywalkers“ angekündigt. (Quelle Wikipedia)

Führungen dauern rund eine Stunde

Dass es nur Führungen gibt, die Besucher also nicht allein durch die zahlreichen Räume laufen, hat einen guten Grund. „Wir haben keine Absperrungen vor den Ausstellungsstücken, und damit nichts passiert, führen wir die Besucher“, erklärt Oliver Kolb. Noch sind nicht alle Szenen fertig, einige Details fehlen noch, auch wenn die Besucher das kaum bemerken dürften angesichts der Fülle an Objekten. Bis September sollen alle Räume und Projekte abgeschlossen sein. Vorerst. Denn es gibt bereits Ideen für die Zukunft. Auf dem Gelände befinden sich noch weitere große Gebäude. Dass das Raumschiff von Han Solo, der berühmte „Millennium Falke“, noch nicht zu sehen ist, könnte sich irgendwann ändern. „Ein bisschen Platz hätten wir dann ja noch“, bemerkt Kirstin Langrock mit einem Augenzwinkern. „Aber erst einmal muss diese Ausstellung laufen, wir haben eine Menge Arbeit und Geld investiert.“ Und vor drei Wochen noch einmal teilweise von vorn angefangen. Das Unwetter am 15. Juni hatte dafür gesorgt, dass einige Ausstellungsräume unter Wasser standen. „Darauf hätten wir gern verzichtet, es war fast alles fertig, und durch das Wasser mussten wir die Ausstellungsstücke wieder rausbringen, die Räume trocknen und dann wieder einräumen“, so Oliver Kolb.

Alle Figuren und Fahrzeuge haben übrigens die Originalgröße, zusammen mit den detailgetreuen Nachbildungen der Landschaften, Räume und Situationen vergessen die Besucher nach kurzer Zeit, wo sie sich befinden. Der Raum beispielsweise, der die Szene zeigt, in der der junge Luke Skywalker für seine Ausbildung zum Jedi in einem Sumpf landet, wirkt durch das Licht und den einfließenden Neben verblüffend echt. „Und das soll es auch sein, auch wenn noch nicht jeder Effekt so funktioniert wie er soll. Aber es wird“, erklärt der Kulissenbauer, der nichts dem Zufall überlässt.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Ort: Travemünder Weg 20 Dassow (Straße nach Pötenitz) Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag: 15 – 18 Uhr; Samstag und Sonntag: 11 – 18 Uhr, Letzter Einlass 17 Uhr. Preise: wochentags: Erwachsene 16 Euro, Kinder 5 Euro; Wochenende 19 Euro/15 Euro Die Führung dauert eine Stunde, empfohlen wird eine Voranmeldung auf der Internetseite.

Ein eigenes Kino zuhause

Und wie oft haben Sie die Star Wars-Filme gesehen? Kirstin Langrock lacht. „Ich weiß es nicht, aber bestimmt mehr als 20 Mal. Wir haben zuhause ein eigenes Kino. Mit Freunden schauen wir uns immer wieder die Filme an. Ich bin jetzt 24 Jahre mit meinem Mann zusammen, aber er hat sie auf jeden Fall öfter gesehen.“ Kennt man dann wirklich jedes Detail aus den Filmen? „Nein, denn es gibt Figuren, die nur in den Büchern vorkommen, oder die so kurz in den Filmen auftauchen, dass nur die wirklich eingefleischten Fans sie bemerken.“

Dassow ist damit in Europa die einzige Anlaufstelle dieser Größenordnung für Star Wars-Fans. Bislang waren die Original-Drehort für die Wüstenszenen in Nordafrika ein Pilgerort für die Anhänger – nun gibt es einen weiteren.

Michael Prochnow