Grevesmühlen

Ich bin jemand, der oft antizyklisch agiert. Bedeutet, ich verhalte mich häufiger entgegen allgemeinen Erwartungen oder üblichen Verhaltensmustern. Jedoch nicht immer. In diesem Frühjahr zum Beispiel verspüre ich, wie wahrscheinlich viele Menschen, den unbändigen Drang zur Körperoptimierung. Die Diät-Industrie wird dennoch kein Geld mit mir verdienen. Es ist allein mein Körper, auf den ich gerade höre, der mir mitteilte, dass er gerade gar keine Lust auf bestimmte Nahrungsmittel hat, – nämlich auf Getreideerzeugnisse und Süßes. Also ernähre mich zurzeit von Fleisch, Fisch, Nüssen, Eiern, Salat, Obst und Gemüse. Kürzlich sah ich dann im Fernsehen etwas über die sogenannte Paleo-Diät, – angeblich sollen sich so die Steinzeitmenschen ernährt haben. Und was man da essen darf, ist genau das, was ich gerade mag. Das fand ich ziemlich witzig und fragte mich, ob es wohl meine Steinzeit-Gene sind, die mir gerade antizyklisch die Richtung weisen?

Von Annett Meinke