Schönberg

Es ist ein Höhepunkt des 33. Schönberger Musiksommers. Die Kammerphilharmonie Hamburg und die US-amerikanische Geigerin Ariel Horowitz treten in der Sankt-Laurentius-Kirche auf. Ihr gemeinsames Konzert beginnt am Dienstag, dem 6. August, um 20 Uhr. Der Doppeltitel des Programms lautet: „ Bach amerikanisch“/„Ein Russe in Paris“. Im ersten Teil stellen die Musiker die Violinkonzerte von Johann Sebastian Bach den „Bachianas Brasileiras Nummer fünf“ des südamerikanischen Komponisten Heitor Villa-Lobos gegenüber. Im zweiten Teil erklingt Igor Stravinskys Ballettmusik „Apollon Mussagete".

Die Kirchengemeinde Schönberg bezeichnet das Zusammentreffen der jungen New Yorker Geigerin Ariel Horowitz mit der Kammerphilharmonie Hamburg als „ein Glücksumstand“. Neue Sichtweisen bereits bekannter Werke seien beiden zu eigen, ebenso die Begeisterung für Stücke, die nicht im täglichen Musikbetrieb zu hören sind. „Beides miteinander kombiniert lässt aufmerken und aufhorchen“, kündigen die Veranstalter des Musiksommers an. Sie erläutern: „Das fruchtbare Aufeinandertreffen aus verschiedenen Richtungen wird schon im alljährlich in einer intensiven Probenphase arbeitenden Orchester selbst abgebildet: Die Mitglieder spielen in bedeutenden europäischen Orchestern und dennoch haben sie das Bedürfnis, für ganz besondere Projekte und künstlerische Herausforderungen sich extra Zeit zu nehmen und uns an deren wunderbaren Verwirklichungen teilhaben zu lassen.“

Eintrittskarten für das Konzert sind für zehn Euro an der Abendkasse zu haben, die um 19.30 Uhr öffnet. Wer eine Förderkarte kaufen will, zahlt 15 Euro. Kinder bis 14 Jahre genießen freien Eintritt.

Jürgen Lenz