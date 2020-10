Ein Künstler in Schattin

Schattin

Peer Oliver Nau wohnt seit vier Jahren in Schattin. Er ist froh, dass er damals in den Ortsteil der Gemeinde Lüdersdorf gezogen ist. Der 49-Jährige sagt: „Das Menschliche hier ist toll.“ Ähnlich äußern sich andere Einwohner des Dorfes. Immer wieder heben Schattiner hervor, die Gemeinschaft im Ort sei eine besondere. Was Peer Oliver Nau ebenso gefällt, ist die Nähe zu Lübeck. Die Hansestadt ist nur wenige Kilometer entfernt. Geboren wurde Peer Oliver Nau in Halle/Saale. 1999 schloss er an der Humboldt-Universität in Berlin ein Studium der Sportwissenschaften ab. Als Stationen seiner Ausbildung zum Künstler folgten die Universität Greifswald, der Fachbereich Holzgestaltung in Schneeberg, das Minneapolis College of Art and Design und die Bauhausuniversität Weimar. Heute ist Per Oliver deutschlandweit bekannt für seine Holzskulpturen. Einige stellte er in Schattin aus. Er sagt: „Es geht bei mir immer um eine kleine Geschichte.“

Über den Autor

Von Jürgen Lenz