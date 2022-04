„Ein Lächeln ist der schönste Dank“ – Ehrenamt hilft geflüchteten Ukrainern

Grevesmühlen

Kurz vor der Mittagszeit, gegen 11 Uhr kam der Bus mit 44 Geflüchteten aus der Ukraine in Grevesmühlen beim Gymnasium Am Tannenberg an. Fast ausschließlich Frauen und Kinder, einige Jugendliche, stiegen nach einer langen Reise erschöpft aus. Einige waren fast vier Wochen auf der Flucht – erst innerhalb der Ukraine, dann verbrachten sie einige Tage in Polen, bevor es weiter nach Deutschland ging. In der Sporthalle des Gymnasiums wurden sie von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes Nordwestmecklenburg und von Ehrenamtlern empfangen, die sich in den nächsten Tagen um die Menschen aus dem Kriegsgebiet kümmern.

Abteile für vier Personen

„Die Halle war vom Katastrophenschutz schon vorbereitet“, sagt Maike Frey vom DRK, die die Betreuung in der Sporthalle koordiniert. So sind nicht nur Feldbetten für bis zu 150 Personen in der Halle aufgebaut. Sie stehen inzwischen in einzeln abgetrennten Abteilen für bis zu vier Personen. „Darin gibt es die Möglichkeit, sich etwas zurückzuziehen“, sagt Maike Frey. Viele der Ankömmlinge ruhen sich in den ersten Stunden aus. Einige Kinder lenken sich aber auch schon mit bereitgestellten Spielen ab.

Ehrenamtler helfen in allen Bereichen

Etwa 15 haupt- und ehrenamtliche Helfer kümmern sich darum, dass es den Menschen aus der Ukraine in Grevesmühlen gut geht. Zu den Freiwilligen, die an dem Ankunftstag alles tun, damit sich die Frauen und Kinder gleich wohl fühlen, gehören Gudrun Klaus, Sergej Stanislavich, Irena Herzog, Marcus Feyer und Natalia Giewald. Sie können zumindest russisch verstehen, Natalia Giewald und Sergej Stanislavich fungieren auch als Dolmetscher, um wichtige Fragen der ersten Stunden zu klären.

Das DRK Nordwestmecklenburg betreut Flüchtlinge aus der Ukraine in der Sporthalle des Gymnasiums in Grevesmühlen. Eine Spielecke wurde abgeteilt und mit Spielzeug, Kinderbüchern und mehr ausgestattet. Quelle: Malte Behnk

Spielecke zur Ablenkung für Kinder

„Eine Ehrenamtlerin hat auch schon eine Spielecke eingerichtet“, sagt Maike Frey. Etwas abgetrennt gibt es in dem Bereich, der mit Teppich ausgelegt ist, Brettspiele, Spielzeugautos, Figuren und anderes, womit Kinder Spaß haben können. Und sie fahren auch schon kurz nach ihrer Ankunft mit Dreirädern durch die Sporthalle. „Eine Mutter hat mir gesagt, dass es ihr wichtig ist, dass die Kinder hier Ablenkung bekommen“, sagt Irena Herzog. Die Helferin hatte kurzfristig auch noch einen Aufruf gestartet, um auch etwas für ältere Kinder anzubieten. „Da haben wir zwei Billardtische bekommen und ein Herr hat vier Computer aufgestellt, sodass auch das Internet hier genutzt werden kann“, sagt Maike Frey.

„Wichtig, dass der Magen voll ist“

Irena Herzog war gestern eine der ersten Helfer, die im Einsatz waren. Gemeinsam mit Gudrun Klaus sorgte sie für eine Stärkung der Geflüchteten. „Erstmal war wichtig, dass der Magen voll ist“, sagt Irena Herzog. „Ich hatte Soljanka vorbereitet, die wir dann hier heiß ausgeben konnten“, sagt Gudrun Klaus. „Ich komme aus der Gastronomie und der Kontakt zu Gästen, die fröhlich sind, fehlte mir“, erklärt die Rentnerin, warum sie sich jetzt in der Flüchtlingshilfe engagiert. „Ein Lächeln ist einfach der schönste Dank“, sagt sie. In der Regel bekommt das DRK das Essen für die Unterkunft aber auch geliefert.

Arzt kam zur Sprechstunde

„Das ist alles vom Landkreis recht gut organisiert. Es kommt heute auch gleich ein Arzt vorbei, der die Ankömmlinge untersucht oder für medizinische Fragen zur Verfügung steht“, sagt Maike Frey. Dabei geht es gelegentlich auch um die Impfung gegen Corona. Eine kleine Kleiderkammer ist in der Sporthalle eingerichtet, die mit Spenden gefüllt ist. „Es melden sich immer noch Spender, die etwas bringen wollen. Aber aufgrund der Flut, die wir schon bekommen haben, klären wir am Telefon genau, was gebraucht wird“, sagt Florian Steinkamp vom DRK. „Es ist wahnsinnig toll, welche Spendenbereitschaft es gibt“, fügt er hinzu.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vereine und weitere Freiwillige bieten Hilfe an

Das gilt auch für den Einsatz im Ehrenamt. „Ich habe einige Freiwillige, die schon im Vorfeld angeboten haben, die Kinder zu beschäftigen oder zu Ostern mit ihnen zu basteln. Auch verschiedene Vereine haben ihre Unterstützung angeboten. Bei denen melde ich mich jetzt“, so Maike Frey. Sie ist froh über die ehrenamtliche Unterstützung, denn die Helfer gehen trotz Rente oder neben ihrer Arbeit mit viel Herzblut an ihre Aufgaben.

Von Malte Behnk