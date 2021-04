Ein Leben für die Musik: Auszeichnung für Grevesmühlener Chor-Leiterin

Grevesmühlen

Wenn es um Preise oder Ehrungen geht, dann nimmt sich Barbara Kossakowski gerne zurück. Viel lieber denkt sie dann an Menschen, die es ebenfalls verdient hätten. So wie jetzt beim Eintrag in das Ehrenbuch, mit der die Stadt vor allem ihr Engagement im Liederkreis würdigt. Eine Wertschätzung, die ihr 2000 verstorbener Mann Paul Kossakowski ebenso gebühre, wie sie findet. Denn er hatte ihn von 1960 an bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2000 geleitet und war das Gesicht des Liederkreises.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Georg Kowalski hatte meinen Mann angesprochen und ihn gefragt, ob er nicht die Leitung des Chores der Gewerkschaft Unterricht und Erziehung übernehmen wollte“, erinnert sich Barbara Kossakowski. Der Lehrer für Musik, Geografie und Sport sagte zu. Seine Frau, die neben Sport und Deutsch wie er Musikunterricht an Grevesmühlener Schulen gab, wusste er dabei hinter sich. Sie trat ebenfalls diesem Chor bei, den man bald nur noch Lehrerchor nannte. Denn der überwiegende Teil der Mitglieder waren Pädagogen. Und lange dauerte es nicht, dann machten die Sängerinnen und Sänger durch ihre gelungenen Auftritte von sich reden. So zum Beispiel zu DDR-Zeiten, als sie in Boltenhagen die Eröffnung des Urlauberdorfes musikalisch begleiteten und dafür viel Applaus bekamen.

Das Ehrenbuch der Stadt Grevesmühlen 2013 wurde das Ehrenbuch angelegt, jedes Jahr werden im Rahmen des Stadtfestes zum Empfang des Bürgermeisters verdiente Einwohner der Stadt ausgezeichnet und dort eingetragen. Hier die Eintragungen: 2013: Roland Poschadel (für seine Arbeit bei der Organisation des Straßenfestes am Langen Steinschlag) 2014: Jürgen Bühring (für seine Arbeit als Vorsitzender im Förderverein der Grundschule Fritz Reuter); Norbert Poschadel (Rettungsschwimmer im Freibad); Renate Martens (für ihre Arbeit bei der Organisation des Straßenfestes am Langen Steinschlag) 2015: Peter Neumann (für seine Arbeit für den Umwelt- und Naturschutz); Heinz Nobis (für seine Arbeit im Bauhof Grevesmühlen und für die Feuerwehr der Stadt) 2016: Heidrun Lange (für ihre Arbeit als Vorsitzende des Behindertenverbandes); Helga Satow (für ihre jahrzehntelange Arbeit als Übungsleiterin im Bereich Turnen); Hans-Joachim Schönfeldt (für seine Arbeit in der Flüchtlingshilfe); Sven Schiffner (für seine Arbeit bei der Aufarbeitung der Cap-Arcona-Geschichte) 2017: Jan Huschke (für seinen Einsatz für die Jugendarbeit der Stadt); Klaus Erdmann (für sein Engagement als Stadtvertreter); Christoph Uhle (für seine Arbeit für den SV Blau-Weiß) 2018: Holger Anders (für seine Arbeit in der evang. Kirchen- gemeinde); Norbert Koch (für seine Arbeit für die Lidahilfe); Eckart Redersborg (für seine Arbeit für die Geschichte der Stadt und den Heimatverein); Wolfgang Seidel (für seine Arbeit als Vorsitzender des Freizeitclubs); Reinhard Galda (für seine Arbeit im Freibad) 2019: Karin Krüger (für ihre Arbeit im Heimatverein und für den Erhalt der plattdeutschen Sprache); Horst Lederer (für seine Arbeit bei der Erstellung der Kirchenchronik); Angret Redersborg (für ihre Arbeit in der Tanz- und Trachtengruppe)

Konzert mit dem Staatlichen Sinfonieorchester

Bis nach Schwerin hatte es sich herumgesprochen, dass es in Grevesmühlen einen engagierten und erfolgreichen Chor gab. Was führte dazu, dass das Staatliche Sinfonieorchester 1970 gemeinsam mit dem Lehrerchor probte und bei Konzerten in Grevesmühlen auftrat. Kommt Barbara Kossakowski darauf zu sprechen, dann gerät sie noch heute ins Schwärmen. Es waren besondere Momente, die ihr in Erinnerung geblieben sind. So wie auch die Konzerte im ungarischen Nagymaros. Dort trat der Lehrerchor, der sich 1991 in den Liederkreis umbenannte, seit 1967 regelmäßig auf. Auch die Ungarn kamen mehrfach nach Grevesmühlen. Es entwickelte sich eine Freundschaft, die teilweise noch bis heute hält. „Einmal in der Woche rufe ich den ehemaligen Präsidenten Anton Jung an“, erzählt Barbara Kossakowski. Jung ist mittlerweile 100 Jahre alt.

Den Liederkreis gab es noch bis 2020. Geleitet hatte ihn nach dem Tod ihres Mannes Barbara Kossakowski. Ganz die Musik aufgeben wollten aber weder sie noch einige der ehemaligen Sängerinnen und Sänger. Vor Corona trafen sie sich regelmäßig.

Auch die Geschwister spielten Instrumente

Stücke von Beethoven und Bach haben es Barbara Kossakowski besonders angetan, wie sie erzählt. Dass sie überhaupt die Musik so sehr mag, kommt nicht von ungefähr. Schon als Kind bekam sie Klavierunterricht. Auch ihre Geschwister wurden mit Instrumenten groß. Die Schwester spielte Bratsche, der Bruder Klavier und Querflöte. Den musikalischen Weg wollte sie dennoch nicht einschlagen. Sie hatte andere Pläne. „Mein Traum war es, Medizin zu studieren und nach Afrika zu gehen“, so Kossakowski. Beides war ihr in der DDR nicht vergönnt. Ein Umstand, über den sie heute schmunzelt. Was wäre wenn, diese Frage stellt sich nicht. Ohne Barbara Kossakowski und ihren Mann Paul hätte es den Liederkreis wohl nie gegeben.

Nicht nur in dem Liederkreis wirkte Barbara Kossakowski in mehreren Jahrzehnten mit. Einige Zeit lang leitete sich auch den Chor im Sozialverband. Und wenn ihre Hilfe im Städtischen Museum in Grevesmühlen benötigt wurde, dann tat sie das ebenfalls gerne. Ehrenamtlich – aber auch das war für die Seniorin selbstverständlich. Neben der Musik widmet sie sich gerne der Gartenarbeit oder liest Bücher. Am liebsten die mit zeitgenössischem Inhalt.

Von Dirk Hoffmann