Grevesmühlen

Schwerstarbeit für Mensch und Maschine: Am Börzower Weg in Grevesmühlen ist die Firma Ingwersen aus Groß Walmstorf seit Wochen dabei, die Gebäude des Landwirtschaftsbetriebes abzureißen. In diesen Tagen geht es um die großen Getreidesilos, die Stück für Stück abgetragen werden. Ende der Woche dürfte von den Stahlkolossen nichts mehr zu sehen sein. In den nächsten Jahren sollen auf dem Areal nicht nur Bauplätze für Eigenheime entstehen sondern auch ein Pflegeheim und Betreutes Wohnen.

Von Michael Prochnow