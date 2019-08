Bernstorf

Wie sieht die Arbeit im Hospiz aus? Wer kümmert sich um die Sterbenden und wie geht es ihnen damit? Am Sonnabend, dem 17. August, haben Interessierte die Möglichkeit, in ungezwungener Atmosphäre einen Einblick in die Hospizarbeit und in die Arbeit der Intensivpflege im Schloss Bernstorf zu erhalten. Das lädt von 13 bis 17 Uhr zum alljährlichen Sommerfest ein.

„In diesem Jahr feiern die Intensivpflege-Wohngemeinschaft und die Hospizgäste das erste Mal gemeinsam und laden dazu ein“, erklärt Prokuristin Isabelle Röhr. Auf dem Programm steht einiges: Die Volkstanzgruppe des Heimatvereins Grevesmühlen wird auftreten (13.10 Uhr), zu hören sein wird die Band „Dreiklang“ (13.30 Uhr), ebenso der Gospelchor des Schlosses (14.20 Uhr) sowie die Band „Flashback“ (14.30 und 16.10 Uhr). Zudem wird Burkhard Milverstädt aus Grevesmühlen anreisen, der den Traum eines Abba-Musicals lebt. Aufgeführt werden soll es im Herbst kommenden Jahres in der Grevesmühlener Mehrzweckhalle. Die Laiensänger und -schauspieler geben in Bernstorf um 15.30 Uhr eine Kostprobe. 20 Minuten später wird es heiß: Bruno Apitz erfreut die Besucher mit einer Feuershow.

Werden beim Sommerfest in Bernstorf dabei sein: die Schauspieler und Sänger des Abba-Musicals, das im Herbst 2020 in Grevesmühlen aufgeführt wird – (v.l.) Horst Deininger, Belen Guzman, Marc Waack, Theresa Bornhöft und Melanie Brenmöhl. Quelle: JANA FRANKE

Zu Gast ist auch Grevesmühlens Ortschronist Eckart Redersborg. Der 82-Jährige stellt sein neuestes Buchprojekt in Zusammenarbeit mit dem Hospiz vor und wird Bilder zur Schulgeschichte von Jeese bis 1945 im Schloss zeigen.

Ortschronist Eckart Redersborg Quelle: MICHAEL PROCHNOW

„Darüber hinaus können sich die Gäste kulinarisch vom Küchenteam unseres Hospizes verwöhnen lassen, auf dem Benefiz-Flohmarkt nach Schnäppchen Ausschau halten und damit gleichzeitig Gutes tun. Denn alle Erlöse des Sommerfests unseres Hospizes sind für die gemeinnützige Arbeit von Schloss Bernstorf bestimmt“, wirbt Isabell Röhr.

Und natürlich darf auch Alpaka „Leopold“ nicht fehlen, der die Hospizbewohner regelmäßig besucht. Für Kinder ist außerdem eine Hüpfburg aufgebaut. Kinderschminken und Stockbrot wird ebenso angeboten.

Marco Holter und Alpaka „Leopold“ schauen regelmäßig im Biohospiz Schloss Bernstorf vorbei. Quelle: JANA FRANKE

Von Jana Franke