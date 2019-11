Boltenhagen

Im Fall des Raubüberfalls in Boltenhagen ist am 6. November der zweite Täter verhaftet worden. Am 27. Oktober 2019 brachen zwei junge Männer in die Wohnung eines Kneipenwirts ein. Sie stahlen dem Mann Bargeld im vierstelligem Bereich. Die Polizei konnte noch am selben Tag einen 22-Jährigen festnehmen. Als zweiter Täter wurde ein 23-Jähriger gefasst. Die Polizei ermittelt weiterhin gegen die Männer.

Lesen Sie auch:

Von OZ