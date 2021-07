Selmsdorf

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise am Wochenende in Selmsdorf an der Bäckerfiliale des Netto-Supermarktes einen Einbruch bemerkt haben. Unbekannte waren zwischen Sonnabend gegen 18.30 Uhr und Montagmorgen dort eingebrochen und hatten Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5 000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder anderes am Supermarkt beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Grevesmühlen unter 03881/7200 zu wenden oder sich bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Malte Behnk