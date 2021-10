Verbrechen - Einbruch in Juweliergeschäft in Grevesmühlen: Zwei Verdächtige in Haft

Einbrecher haben in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) Gegenstände im Wert von 10 000 Euro aus einem Laden für Uhren, Gold und Silberwaren geklaut. Polizisten nahmen in der Nähe des Tatortes zwei Männer fest. Ihr Diebesgut gibt Rätsel auf.