Grevesmühlen

Eine Serie von Einbrüchen und Vandalismus sorgt in Grevesmühlen für Aufsehen. Jüngstes Ziel der Einbrecher waren zwei Sporthallen in der Stadt. So wurden aus der Mehrzweckhalle im Ploggenseering sowie aus der Sporthalle der Grundschule Fritz-Reuter jeweils die Musikanlagen entwendet. Der Einbruch in die Sporthalle der Reuter-Schule ereignete sich am vergangenen Wochenende, der Vorfall in der Ploggensee-Halle liegt einige Tage zurück. In beiden Fällen wussten die Täter offenbar genau, wonach sie suchen mussten. In der Reuter-Halle wurde nicht nur die Musikanlage gestohlen, dort bauten die Täter auch die Lautsprecher ab. Der Einbruch wurde am Montagmorgen entdeckt, der genaue Tatzeitpunkt lässt sich nicht einordnen. Die Kriminalpolizei hat die Einbruchsspuren gesichert. Entsetzen nicht nur bei Lehrern und Schülern, auch die Freizeitsportler, die die Hallen nutzen, sind fassungslos. Im Grevesmühlener Rathaus bestätigte die Verwaltung die Einbrüche. Die Spuren haben die Männer vom Bauhof inzwischen beseitigt. Doch die Sorge bleibt, wann die Täter das nächste Mal zuschlagen werden in Grevesmühlen.

Innenraum der Nikolai-Kirche verwüstet

Unbekannte haben in der Kirche in Grevesmühlen randaliert. Gesangsbücher wurden auf den Boden geworfen. Quelle: Malte Behnk

Denn die Einbrüche reihen sich ein in eine ganze Serie von Vorfällen, die auch die Grevesmühlener Nikolai-Kirche nicht verschont haben. Am 15. April hatten unbekannte Täter während der Mittagszeit im Innenraum der Kirche randaliert. Zudem wurden Spendenkästen für die Sanierung der Kirche und für die Kirchenmusik aufgebrochen und ausgeräumt. Gesangbücher wurden auf den Boden geworfen. Das Pulver eines Feuerlöschers wurde entleert und über den gesamten Fußboden verteilt. Zudem haben die Täter das Altarkreuz unter den Altar gelegt und das Taufbecken verunreinigt. Einen anstrengenden Weg nahmen sie bis in die Spitze des Kirchturms auf sich und manipulierten dort am Uhrwerk.

Zwei Kindertagesstätten im Januar aufgebrochen

Bereits im Januar waren Kitas und das Jugendzentrum in Grevesmühlen das Ziel von Einbrechern. Mitte des Monats waren vermutlich Jugendliche in die Räume des Jugendzentrums im Bürgerbahnhof übers Wochenende eingestiegen und hatten dort gefeiert. Wenige Tage später traf es die Kinder-Einrichtung am Lustgarten, dort waren die Täter über eine aufgebrochene Tür in das Gebäude gelangt und hatten die Räume durchsucht. Gestohlen wurde ein geringer Geldbetrag, allerdings richteten die Täter erheblichen Schaden an. Dann in der Nacht vom 29. auf den 30. Januar war die DRK-Kita im Wohngebiet West II das Ziel von Einbrechern, die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen, das sie anschließend durchsuchten.

Vandalismus in der Diakonie-Einrichtung am Tannenberg

Kita am Tannenberg der Diakonie, Einbruch über die Osterfeiertage Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Ähnlich verlief der Einbruch in die Kita der Diakonie am Tannenberg. Dort waren die Täter über die Osterfeiertage in das Haus eingebrochen. Auch dort suchten die Einbrecher offenbar nach Bargeld. Im Unterschied zu den Fällen im Januar hinterließen die Täter dort eine Spur der Verwüstung, unter anderem wurden etliche Türen zerstört. In dieser Intensität waren die Täter im Januar nicht vorgegangen. Die Polizei ermittelt in sämtlichen Fällen und bittet um Hinweise. Wer etwas zu den Vorfällen sagen kann, kann sich an die Beamten in Grevesmühlen wenden, die Polizei ist zu erreichen unter 03881/7200.

Ruf nach Kameraüberwachung

Im Rahmen dieser Vorfälle wird auch wieder der Ruf nach Kameraüberwachung laut. Eine entsprechende Forderung für den Bereich Bürgerwiese mit dem neuen Spielplatz wurde vom Datenschutzbeauftragten des Landes abgewiesen. Das Problem: Bevor eine Kamera aufgestellt werden dürfe, müssten Straftaten begangen worden sein, beziehungsweise es müsste eine akute Gefährdungslage vorliegen. Das sei nach Ansicht der Behörde in Grevesmühlen nicht der Fall.

Dass eine Überwachung durchaus Sinn macht, zeigen einige Beispiele aus Grevesmühlen. So hatte der Zweckverband nach Vorfällen am Wasserlehrpfad dort Kameras installiert – mit Erfolg. Ebenso wie der Freibadverein, dort hat Vorsitzender Benny Andersson mithilfe von Kameraaufzeichnungen Täter überführt, die sich nicht an die Regeln im Freibad gehalten hatten.

Michael Prochnow