Grevesmühlen

Es war eine Menge Arbeit, die Stellen in Grevesmühlen wiederzufinden, von denen die Fotografen vor mehr als 100 Jahren die Aufnahmen gemacht haben. Aber es hat sich gelohnt. Unser Mitarbeiter Moritz Kötzing hat sch auf die aufwändige Spurensuche begeben. Grundlage ist das Buch von Fotograf Udo Meier, der unter dem Titel „Mein Grevesmühlen – ein Spaziergang durch die Jahr 1900 bis 1909“ wundervolle Ansichten

Zur Galerie Die Ostsee-Zeitung vergleicht Ansichten aus dem Fotobuch „Mein Grevesmühlen – ein Spaziergang durch die Jahre 1900 bis 1909 von Udo Meier mit aktuellen Bildern.

zusammengefasst hat. Diese Fotos hat die Redaktion der OZ in Grevesmühlen als Grundlage genommen, um zu sehen, was aus den Häusern, Straßen und Plätzen inzwischen geworden ist. Nicht immer hat sich alles zum Besseren gewandelt, vieles hat sich verändert. Aber einiges ist immer noch so wie es vor über 100 Jahren das Stadtbild prägte. Das Buch ist übrigens bei Udo Meier in der Wismarschen Straße 33 erhältlich (Telefon 03881/714424. E-Mail: info@umnet.de). Er verfügt noch über zahlreiche weitere alte Aufnahmen von Grevesmühlen.

Moritz Kötzing