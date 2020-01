Eine Figurentheaterspielerin in Selmsdorf

Schönberg

Gertraud Häfner arbeitete von 1976 bis 1986 als Heilpädagogin. Doch dann ließ sie zu, das zu sein, was sie wollte und konnte: Puppenspielerin. Zuerst absolvierte sie das Figurentheaterkolleg in Bochum. Dann, 1988, kam sie ans legendäre Lübecker Figurentheater von Fritz Fey. Am 24. Februar 2007, ihrem 50. Geburtstag, gründete sie in Selmsdorf ihr Theater Zaunkönig. Märchen führt sie ebenso auf wie selbsterfundene Geschichten über Mut, Liebe und Hoffnung, aber auch kurze Szenen mit Humorvollem, Musikalischem und Besinnlichem. Sie hofft, dass die Zuschauer durch ihr Spiel die eigene Kreativität wiederfinden. Am Montag, dem 6. Januar, tritt Gertraud Häfner in Schönberg auf. Sie gestaltet zusammen mit Sängern des Schönberger Kirchenchors Sankt Laurentius und Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke das traditionelle irische Dreikönigssingspiel. Beginn: um 18 Uhr in der Kirche. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Von Jürgen Lenz