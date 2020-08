Eine Goldschmiedin in Schattin

Schattin

Janine Turan (49) wohnt gerne in Schattin. Vor vier Jahren zog sie mit ihrem Mann Per Oliver Nau in das Mecklenburger Dorf. Sie erklärt: „Wir haben etwas gesucht mit Scheune.“ Die bietet viel Platz für die Skulpturen von Per Oliver Nau. Janine Turan arbeitet seit 1999 als Goldschmiedin. Sie erzählt: „Angefangen zu lernen habe ich 1995.“ Seit 15 Jahren betreibt sie in der Hüxstraße in Lübeck ein Atelier mit Werkstatt. Ihr Schmuck, so heißt es, spiegele sowohl die Liebe zum Meer und zu ihrer Heimat wider, als auch ihre Reiselust. Janine Turan verwendet Silber, Gold, Edelsteine, Acryl, Emaille „und alles, was schön oder besonders ist.“ In Schattin war sie bereits, bevor sie eine Schattinerin wurde. Sie kennt seit vielen Jahren den Bildhauer Claus Görtz, der in dem Ort wohnt. Die ersten Schattiner Kunstfeste erlebte sie als Besucherin. In diesem Jahr war sie als Ausstellerin dabei. Janine Turan zeigte Schmuck und Fotos.

Von Jürgen Lenz