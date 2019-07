Grevesmühlen

Schon jetzt an Weihnachtsgeschenke denken: Ein außergewöhnliches Musikerlebnis wird es im Februar in Grevesmühlen geben. Mit der Live-Show „The World of Musicals“ sind alle großen Hits aus Dutzenden von Musicals zu hören: König der Löwen, Mamma Mia, Cats, Das Phantom der Oper, Hair, We will rock you und viele mehr. Die Zuschauer werden für mehr als zwei Stunden in die emotionale Welt der Musicals entführt.

Hochkarätige Sängerinnen und Sängern sowie Tanzensembles erobern am 2. Februar ab 19 Uhr die Mehrzweckhalle. Moderne LED-Bühnentechnik und authentische Kostüme sorgen für ein stimmungsvolles Ambiente, in dem sich die unsterblichen Melodien großer Komponisten und Songwriter bestens entfalten können.

„The World of Musical“ bietet neben einem ausführlichen Disney-Showblock zudem einen absoluten Rekord: ein Medley mit 25 Evergreens aus 100 Jahren Musical-Geschichte in nur 15 Minuten.

Tickets gibt es im Servicecenter der OZ (bis zum 9. August in Wismar, ab dem 12. August wieder in Grevesmühlen). Bis zum 18. August gewährt der Veranstalter einen Frühbucherrabatt in Höhe von 15 Prozent.

Jana Franke