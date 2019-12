Grevesmühlen

An dieser Schule in Grevesmühlen ist weit mehr gefragt als Pädagogik und Didaktik, an der Mosaikschule werden Kinder aus dem ganzen Landkreis unterrichtet, die ein Handicap haben. 63 Jungen und Mädchen werden hier derzeit betreut. Was Eltern, Lehrer und Schüler auf die Beine stelle, ist umso beachtlicher. Ein Beispiel ist die Weihnachtsfeier, eine inzwischen langjährige Tradition, zu der der Förderverein am Nikolaustag eingeladen hatte.

Rumpelstilzchen neu aufgeführt

Ein Höhepunkt war das von den Pädagogen einstudierte Märchen. Bis zur letzten Minute geheim gehalten, fieberten die Kinder auch in diesem Jahr dem Stück entgegen. Mit „Rumpelstilzchen“ wurde ein bekanntes Märchen aufgeführt, dass den Schauspielern viele Entfaltungsmöglichkeiten bei der Rollenbesetzung, den Kostümen und den Dialogen gab. Den Rahmen spannte Heike Matyssek als Erzählerin. Viele Lacher gab es als René Kirstein wieder in einer Frauenrolle, die Müllerstochter verkörperte, die für den König (gespielt von Ulrike Hartinger) das Stroh zu Gold spinnen sollte. Powerfrau Jana Miltz als „Rumpelstilzchen“ konnte schnell die Herzen der Kinder gewinnen, auch wenn sie letztendlich das erstgeborene Kind der Müllerstochter nicht bekam und wütend herumsprang, da der reitende Bote ( Sabine Reder) den Namen des Männleins doch herausgefunden hatte. Tosender Applaus zeigte einmal mehr, dass die Schauspieler wieder einmal eine außergewöhnliche Vorstellung geboten haben.

Förderverein engagiert sich für die Schule

Begonnen hatte die Nikolausfeier mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Schulvereins, Mathias Jansa und dem gemeinsamen Singen von „Lasst und froh und munter sein“. Anschließend gab es ein leckeres Frühstück, organisiert und vorbereitet durch die fleißigen Helfer des Schulvereins. So waren alleine 160 Brötchen zu schmieren, Kinderpunsch anzusetzen und alles weihnachtlich zu dekorieren, damit die 63 Schüler aus dem gesamten Landkreis, die entweder in der elterlichen Wohnung oder aber in Wohngruppen in Grevesmühlen und dem Umland leben, eine weihnachtliche Atmosphäre vorfinden konnten.

Aber was wäre ein Nikolaustag ohne kleine Geschenke? Die übergab dann der echte Nikolaus an jede Klasse, die sich extra dafür mit einem Lied oder Gedicht vorbereitet hatten. Nachdem auch das letzte Geschenk verteilt war, sangen alle glücklich „O du fröhliche“ mit Vorfreude auf das Weihnachtsfest und vielleicht auch auf den Nikolaustag im nächsten Jahr.

Von Michael Prochnow