Die Arla-Molkerei in Upahl fährt den Betrieb langsam wieder hoch. Wie ein Unternehmenssprecher am Freitag mitteilte, seien acht Tage nach dem verheerenden Brand in einem Technikraum die ersten Produktionslinien wieder in Betrieb genommen worden. „Anschließend werden wir die Produktion schrittweise wieder hochfahren und hoffen, dass diese vor Jahresende wieder vollständig aufgenommen werden kann. Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern für ihren großen Einsatz in diesem Zusammenhang sowie bei allen Einsatzkräften, die beim Löschen des Feuers beteiligt waren“, so Pressesprecher Kasper Thormod Nielsen.

70 Feuerwehrleute kämpften fünf Stunden gegen die Flammen

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag vor einer Woche hatten 70 Feuerwehrleute über mehrere Stunden gebraucht, um den Brand in einem Technikraum unter Kontrolle zu bringen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurz vor 1 Uhr hatten sich die Flammen bereits über den ganzen rund 70 Quadratmeter großen Raum ausgebreitet. Die Schweriner Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall. Denn unklar ist nach wie vor, warum sich der Brand bereits so weit ausbreiten konnte bevor Alarm geschlagen worden war.

500 Mitarbeite in Upahl beschäftigt

Durch das Feuer fiel die Stromversorgung und damit die Kühlung im Wer aus, etliche Tonnen Lebensmittel aus der Produktion mussten entsorgt werden. Tagelang ruhte die Produktion, lediglich Milchpulver wurde hergestellt, die Milch, die von den Bauern im Norden nach Upahl geliefert wird, wurde größtenteils an umliegende Molkereien umgeleitet. In dem Werk in Upahl arbeiten rund 500 Menschen.

