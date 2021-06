Eine renommierte Violinistin in Herrnburg

Herrnburg

„Schon des Öfteren war ich zu Gast beim Schönberger Musiksommer.“ Das sagt Elisabeth Weber. Zu Hause ist Violinistin in Herrnburg. Dort wohnt die 46-Jährige mit ihrer Familie. Am 22. Juni fährt sie nach Schönberg, um ein Konzert mit dem Kammerorchester der Musikhochschule Lübeck zu geben. Auf dem Programm stehen Werke von Telemann, Bach und Vivaldi. Elisabeth Weber hat zur Musikhochschule Lübeck eine enge Beziehung. Sie arbeitet dort seit 2006 als Professorin für Violine und Kammermusik. Alljährlich gibt sie Meisterkurse. Die leidenschaftliche Kammermusikerin gilt in Fachkreisen als eine der vielseitigsten Geigerinnen ihrer Generation.

Sie stammt aus Thüringen und besuchte das renommierte Musikgymnasium „Schloss Belvedere“ in Weimar. Später war Elisabeth Weber Musikstudentin in Weimar, Berlin und London. 2017 trat sie zum ersten Mal im Schönberger Musiksommer auf. 2018, 2019 und 2020 folgten weitere Gastspiele.

Von Jürgen Lenz