Schattin

Irgendeine X-Beliebige in einem Unternehmen sein, die ausführt, was andere anordnen? Das ist nichts für Tonia Abels. „Ich wollte unbedingt selbstständig werden und kein Rädchen im Getriebe“, erzählt die 27-Jährige aus der Zeit, als sie einen wichtigen Schritt in ihrem Leben ging. Sie machte bei der Honigernte ihrer Mutter Maike Abels, einer Hobbyimkerin, mit. Die Tochter fand Gefallen an der Imkerei und den kleinen wilden Tieren, die nie ganz unter Kontrolle zu bringen sind. Heute hat Tonia Abels das Ziel erreicht, frei zu sein – als Berufsimkerin.

Sie mag es, dass die Natur den Rhythmus vorgibt. „Ich nehme von ihr viel mehr wahr, seitdem ich Imkerin bin“, sagt sie. Was ihr auch gut gefällt: feststellen, wenn es einem Volk nicht gut geht und das ändern.

Bienenkästen von Tonia Abels stehen im Frühjahr am Rand eines Rapsfeldes. Quelle: privat

Tonia Abels erklärt, was sie will: „Mit diesem naturnahen Beruf den Hof meiner Großeltern, der seit der Wende wieder in Familienbesitz ist, wiederbeleben und ihm einen neuen Zweck verleihen.“ Die Berufsimkerin hat in jeder Jahreszeit eine andere Arbeit. Zurzeit bereitet sie die Saison vor. Immer wieder kontrolliert sie, ob die Völker gesund sind. Das macht einmal im Jahr auch ein Bienensachverständiger.

Bauern freuen sich über Bienenkästen am Rand der Felder

Die meisten Bienenkästen stehen unweit von Schattin in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Tonia Abels erklärt: „Es ist wichtig, dass die Bienen einen Standort haben mit viel Pollenangebot.“ Die Bestäubungsleistung ist bei Bauern sehr gefragt. Stiefvater Kai Diebrock erzählt: „Sie sind glücklich, wenn man fragt, ob man Bienen hinstellen darf.“

Der Schattiner Bienenhof ist ein Familienprojekt im Aufbau. Jeder hat seine Aufgabe. Die Mutter kümmert sich mit der Tochter um die Bienen und die Wachsgewinnung. Tonia Abels Freund Alexander Jacobs (30) erledigt den Transport von Bienenvölkern und vieles mehr. Kai Diebrock (57) macht Büroarbeiten, knüpft Kontakte zu Landwirten, führt Gespräche mit Inhabern von Supermärkten.

Supermärkte verkaufen Honig des Schattiner Bienenhofs

In einigen Edeka-, Markant- und Rewe-Märken in der Region stehen bereits Regale mit Honig vom Schattiner Bienenhof, so auch bei Edeka in Herrnburg und Rehna. Den Privatverkauf macht die Familie in ihrer Apfelscheune in Schattin, Hauptstraße 15 – wenn möglich nach Anmeldung unter 0179 / 49 40 499 oder schattiner-bienenhof@abels.de

Ein Erzeugnis des Bienenhofs: der Sommerhonig „Schattiner Blüte“ Quelle: Jürgen Lenz

„Unser Honig wird gesammelt von Bienen, die in von uns gebauten Bienenwohnungen leben“, sagt Tonia Abels. Ihre Familie legt Wert darauf, dass nach der Entnahme des Honigs genug für die Bienenvölker bleibt.

Das Ziel: acht bis zehn Tonnen Honig im Jahr

Im vorigen Jahr produzierte der Schattiner Bienenhof rund dreieinhalb Tonnen Honig. Das Ziel für 2024: acht bis zehn Tonnen, produziert von 150 Völkern. Mehr streben Tonia Abels und ihre Familie nicht an, denn: „Wir wollen jedes Volk individuell behandeln können.“ Von ihrem Beruf kann die Imkerin noch nicht leben.

Netzwerk für blühende Landschaften Der Bienenhof in Schattin unterstützt das Netzwerk „Blühende Landschaften“ mit einem Teil des Verkaufserlöses. Naturschützer, Landwirte und Imker gründeten das Netzwerk 2003 mit dem Ziel einer Kulturlandschaft für bestäubende Insekten. Es gibt Ratschläge für jeden Interessierten, auch für Unternehmen und Politiker, um die Situation der Bienen und anderer bestäubender Tiere zu verbessern. Hintergrund ist die teils dramatische Notlage von Bienen, Hummeln, Schmetterlingen und Co. Das Netzwerk verfolgt sein Ziel gemeinsam mit Landwirten, Gärtnern, Imkern, Naturschützern, Beratern, Verbrauchern, Wissenschaftlern und Landschaftsplanern. Es will die Agrarförderung mitgestalten und eine blühende Landschaft schaffen, in der Menschen und Tiere sich wohlfühlen können. Erreichbar ist das Netzwerk unter der E-Mail-Adresse info@bluehende-landschaft.de sowie telefonisch unter 074 28 / 94 52 49 28 montags von 10.30 bis 12.30 Uhr – zu anderen Zeiten nach Terminvereinbarung per E-Mail.

Ihr Freund sagt: „Es ist eine richtig anstrengende Arbeit. Man muss auf vieles achten.“ Das bestätigt Kai Diebrock: „Es ist immer etwas zu tun – gerade im Sommer.“ Die Familie macht alles selbst – auch das Abfüllen und Etikettieren der Honiggläser.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt den Bienenhof. Es zahlt Zuschüsse für die Technik. Dafür ist die Familie dankbar.

Ausbildung am Institut für Bienenkunde in Celle

Wie wird man Berufsimkerin? Tonia Abels lernte in Niedersachsen Tierwirtin, Fachrichtung Imkerei. Das Institut für Bienenkunde in Celle bietet die Ausbildung an. Es macht klar: „Eine wichtige Grundlage für die Entscheidung, die Imkerei zum Beruf zu machen, oder sie als Nebenerwerb auszuweiten, ist sicherlich die Lust und Liebe zur Sache, zum leidenschaftlichen Umgang mit Bienen.“ Neben Fleiß braucht ein Imker Erfahrungen, die mit jedem Jahr wachsen.

Das Bieneninstitut ist mit acht Ausbildungsplätzen der größte Ausbildungsbetrieb für Imker in Deutschland. In Zusammenarbeit mit der Albrecht-Thaer-Schule in Celle organisiert es den Berufsschulunterricht. Die Ausbildung dauert drei Jahre.

Tonia Abels sammelte praktische Erfahrungen bei Christoph Antholz. Der 46-jährige Imkermeister aus dem nordwestmecklenburgischen Dechow ist einer von 20 Berufsimkern in Mecklenburg-Vorpommern. Seine Bienenvölker leben in einem Gebiet, das von Norddeutschland bis in den Schwarzwald reicht.

Von Jürgen Lenz