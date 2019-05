Grevesmühlen

Eine faszinierende Naturgeschichte gibt es am Dienstag, 21. Mai, ab 16 Uhr im Bürgerbahnhof Grevesmühlen zu sehen. Die zehnjährige Lila lebt in einem Bauernhaus am Rande eines Gebirges. Eines Morgens entdeckt sie einen Fuchs, mit dem sie nun jeden Tag zusammen sein möchte. Doch Lila bricht sich das Bein, und so kann sie den Fuchs erst im kommenden Frühling wiedertreffen. Behutsam gewinnt sie sein Vertrauen. Damit beginnt eine erstaunliche Freundschaft. Als Lila den Fuchs mit nach Hause nimmt, muss sie erleben, dass man wilde Tiere nicht einsperren kann. Karten gibt es direkt im Bürgerbahnhof Grevesmühlen, Kinder zahlen drei Euro, Erwachsene fünf.

Michael Prochnow