Grevesmühlen

Einen Bücherschrank auf dem Spielplatz Bürgerwiese, das wünscht sich Grevesmühlens Stadtvertreterin Christiane Münter. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine ausgediente schwedische Telefonzelle dafür nehmen könnten. Dann hätten wir auch einen Bezug zu unserer Partnerstadt in Schweden.“ Ähnliche Aktionen gibt es in Norddeutschland bereits, im Nachbarland Schleswig-Holstein gibt es mehrere solcher öffentlichen Bücherschränke, in denen Leute ihre alten Bücher abgeben und sich interessanten Lesestoff kostenlos ausleihen können. In Grevesmühlen steht ein solcher Schrank im Eingangsbereich des Rathauses. „Ich bin der Meinung, dass ein besserer Platz dafür die Bürgerwiese wäre“, so Christiane Münter. „Ich würde mich auch um das Projekt kümmern. Und auch wenn mal etwas kaputt gehen sollte, wir sollten einfach mutiger sein was solche Aktionen betrifft.“ Wichtig sei, dass dieser Schrank im öffentlichen Raum stehe. Der sogenannte Mehrgenerationenspielplatz im Zentrum der Stadt war Ende 2017 eröffnet, im Sommer 2018 schließlich fertiggestellt worden und ist seitdem regelmäßiger Anlaufpunkt für zahlreiche Kinder und Familien aus der ganzen Umgebung.

Von Michael Prochnow