Friedrichshagen

„Chortissimo“ aus Dresden gehört zu den besten Laien-Chören Sachsens und ist bereits vor Corona in der 600 Jahre alten gotischen Kirche in Friedrichshagen (Nordwestmecklenburg) aufgetreten.

Alle, die A-Capella-Musik lieben, wird es freuen zu hören, dass der Förderverein zur Erhaltung der Kirche in Friedrichshagen und die Kirchengemeinde Gressow-Friedrichshagen am Sonntag, dem 25. Juli, zu einem Sommerkonzert mit dem Dresdener Chor in die Friedrichshäger Kirche einladen. Es steht unter dem Motto „Wunschkonzert, unsere Lieblingswerke“ und beginnt um 14 Uhr.

Lieblings-Repertoire aus 24 Jahren Chorgeschichte

„Die Dresdener Sängerinnen und Sänger stellen ihr Lieblings-Repertoire aus 24 Jahren Chorgeschichte vor. Das wird mit Sicherheit jeden Fuß zum Wippen bringen.“, verspricht Fördervereinsvorsitzender Joachim Schünemann. Ob Klassik oder Volkslied, Pop oder Jazz, es gibt wenig, was die Dresdener Sänger und Sängerinnen nicht singen können.

Freier Eintritt, um Spenden wird gebeten

Der Eintritt ist – wie oft bei den Kulturveranstaltungen in der Friedrichshagener Kirche – frei. Die Veranstalter bitten jedoch um eine angemessene Spende. Hinsichtlich des vorbeugenden Gesundheitsschutzes zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten die tagesaktuellen Vorschriften.

Konzert auch in Grevesmühlen

Schon am Sonnabend, 24. Juli, ist der Chor in Grevesmühlen zu Gast. Um 16 Uhr beginnt das Konzert in den Räumen der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde, August-Bebel-Straße 58. Hier tritt der Chor in kleinerer Kammerchorbesetzung auf.

Von Annett Meinke