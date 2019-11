Ein Einfamilienhaus hat am Dienstagnachmittag in Rieps bei Gadebusch gebrannt. Die Flammen wurden nach Vermutungen der Polizei durch fahrlässige Brandstiftung verursacht. Der Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Einfamilienhaus in Rieps in Flammen – Bewohner erleidet Rauchvergiftung