Grevesmühlen

Volle Hütte beim 25. Kreihen-Cup in der Grevesmühlener Ploggenseehalle. Zahlreiche Zuschauer sahen am Sonnabend den Finalsieg von Einheit Grevesmühlen, die im letzten Spiel des Turniers den FSV Testorf/Upahl mit 2:0 schlugen. Zuvor hatten die Testorfer den Mallentiner SV im Halbfinale im Sieben-Meter-Schießen besiegt. Einheit hatte sich gegen den SV Bad Kleinen mit 2:0 durchgesetzt. Die Gastgeber, der SV Fortuna, hatte mit Mallentin, Dassow und Einheit Grevesmühlen eine starke Gruppe in der Vorrunde erwischt und war mit einem Sieg, einem Unentschieden (2:2 gegen Einheit) und einer Niederlage knapp gescheitert. Die Zuschauer sahen hochklassigen und spannenden Hallenfußball, und am Ende einen verdienten Sieger. Den größten Fanclub allerdings hatten die Gäste aus Bad Kleinen mitgebracht, die optisch und akustisch ihr Team unterstützten.

Die Fans des SV Bad Kleinen Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Zur Galerie SV Fortuna Grevesmühlen hatte zum 25. Kreihen-Cup in die Ploggenseehalle eingeladen.

Von Michael Prochnow