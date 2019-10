Grevesmühlen

Die Fußballer von Eintracht Grevesmühlen sind in der Erfolgsspur. Im Landespokal haben sie die dritte Runde erreicht und treten am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr im Stadion am Tannenberg gegen den Penzliner SV an.

„Wir treffen auf eine Mannschaft, die drei Klassen höher spielt und wir würden uns über viel Unterstützung von Zuschauern freuen“, sagt Moritz Faasch, Mannschaftskapitän der Eintracht-Herren. „Als Kreisoberligist hat es bisher noch keine andere Mannschaft geschafft, in die dritte Runde des Landespokals einzuziehen“, freut sich Faasch.

Die Gegner vom Penzliner SV spielen in der Verbandsliga und stehen dort auf Platz acht in der Tabelle. Einheit Grevesmühlen belegt in der Kreisoberliga den dritten Tabellenplatz.

Von Malte Behnk